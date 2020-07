PlayStation 5: Een overzicht met alle PS5-games die officieel zijn aangekondigd

De PlayStation 5 wordt in het najaar van 2020 uitgebracht en de verwachting is dat we in augustus meer te horen krijgen over de prijs en de startdatum van de pre-orders. Gelukkig weten we inmiddels wel meer over de games die voor de PS5 zullen worden uitgebracht. Sony presenteerde in juni al een aantal exclusieve titels, waaronder Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 en Horizon Forbidden West. Deze titels zullen echter niet allemaal op de releasedatum van de console verschijnen. Desondanks is er genoeg om naar uit te kijken, omdat nagenoeg alle PS4-games ook speelbaar zijn op de PS5 en daarnaast hebben de meeste uitgevers al gratis upgrades voor bestaande titels aangekondigd.

PlayStation 5-games

Dit is de volledige lijst met games die bevestigd zijn voor de PlayStation 5.

Laatste update: 27 juli 2020

Exclusives

PlayStation 5-games die in ontwikkeling zijn bij Sony’s eigen studio’s zijn Spider-Man: Miles Morales en Ratchet & Clank: Rift Apart van Insomniac Games, Gran Turismo 7 van Polyphony Digital en Horizon Forbidden West van het Nederlandse Guerrilla Games. De lijst met exclusieve PS5-game bevat ook een remake van PlayStation 3-game Demon’s Souls. Uitgever Bethesda brengt ook twee van zijn games, Arkane’s Deathloop en Tango GameWorks ‘GhostWire: Tokyo, eerst naar PS5. Dit is de huidige lijst met exclusieve PS5-games:

Astro’s Playroom (2020)

Bugsnax (tijdelijk, december 2020)

Deathloop (tijdelijk, 2020)

Demon’s Souls (onbekend)

Destruction AllStars (2021)

GhostWire: Tokyo (tijdelijk, 2021)

Godfall (tijdelijk, 2020)

Goodbye Volcano High (tijdelijk, 2021)

Gran Turismo 7 (onbekend)

Horizon Forbidden West (2021)

Oddworld: Soulstorm (tijdelijke, 2020)

Project Athia (werktitel, onbekend)

Ratchet & Clank: Rift Apart (onbekend)

Returnal (onbekend)

Sackboy: A Big Adventure (onbekend)

Spider-Man: Miles Morales (2020)

Stray (2021)

Multiplatform

Vanwege de relatief kleiner userbase van de PS5 in het eerste jaar zal het overgrote deel nieuwe games ook nog voor de huidige generatie consoles verschijnen. Games zoals Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Marvel’s Avengers en Cyberpunk 2077 komen zowel naar PS4 als PS5, maar sommige multiplatform-titels, waaronder Resident Evil Village, komen alleen uit op de nieuwe consoles. Dit is de lijst met multiplatform games die ook voor de PS5 verschijnen:

PS5-updates

Naast de bovenstaande PS5-games, zullen verschillende titels ook worden geüpdatet. Het gaat hier om bekende titels zoals Rainbow Six Siege, Fortnite, Destiny 2 en Grand Theft Auto V, die in 2013 zelfs nog voor de PS3 verscheen.

Control

Cris Tales

Demon Turf

Destiny 2

Fortnite

Grand Theft Auto 5

Grand Theft Auto Online

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Warframe

Warhammer: Chaosbane

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.