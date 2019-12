Dit zijn de eerste gameplaybeelden van PlayStation 5-game Godfall (PS5)

De presentatie van The Game Awards 2019 zat vol met verrassingen, maar de twee belangrijkste onthullingen waren voor de volgende generatie consoles. Microsoft onthulde het ontwerp van zijn nieuwste console, de Xbox Series X. Daarnaast werd Godfall als een (tijdelijke) exclusieve voor de PlayStation 5 gepresenteerd, hoewel er destijds nog geen gameplaybeelden werden getoond.

Godfall voor PlayStation 5

Op het officiële Twitter-acount van Godfall is echter inmiddels een korte clip zichtbaar met de tekst ‘Be Ready For 2020’. De clip bevat echte gameplaybeelden van Godfall, terwijl een van de drie hoofdrolspelers in harnas probeert een vijand te verslaan en wordt geraakt door de hamer van de vijand. Het wezen pakt daarna het personage van de speler op en gooit hem op de grond.

⚔ Be ready for 2020 ⚔ pic.twitter.com/26EKl14BMg — Godfall (@PlayGodfall) December 13, 2019

Dit is een kleine, maar zeer belangrijke clip, die ons een idee geeft van waartoe de hardware van de PlayStation 5 in staat zal zijn. De omgevingen zien er uitstekend uit en de interactie tussen het personage, de vijand en de omgeving is naadloos. De physics lijken ook geavanceerder te zijn, gezien de manier waarop de mantel van het personage reageert op de verschillende bewegingen. Daarnaast moeten we niet vergeten dat dit slechts een van de eerste generatie PS5-games is met een (vermoedelijk) klein budget.

Sony brengt de PlayStation 5 in het laatste kwartaal van 2020 op de markt. Het systeem wordt onder andere voorzien van een AMD-cpu met acht cores, een Navi-gpu voor hardwarematige ray-tracing, een supersnelle SSD om laadtijden tot een minimum te beperken en een DualShock 5-controller met adaptieve triggers. Concurrent Microsoft brengt in dezelfde periode de Xbox Series X op de markt. De verwachting is dat de nieuwe Xbox over soortgelijke hardware zal beschikken.