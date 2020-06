Horizon Forbidden West moet in 2021 exclusief voor PlayStation 5 (PS5) verschijnen

Sony toonde vorige week tijdens het PlayStation 5-evenement de eerste trailer voor Horizon Forbidden West, maar het was tot op heden nog onduidelijk wanneer de opvolger van Horizon: Zero Dawn verschijnt. Daar is inmiddels verandering in gekomen, want Mathijs de Jong van de Amsterdamse ontwikkelaar Guerilla Games heeft in een video bekendgemaakt dat het doel is om de game in het tweede deel van 2021 exclusief voor de PlayStation 5 uit te brengen.

Horizon Forbidden West

In de video worden er geen nieuwe beelden van Horizon Forbidden West getoond, echter deelde de Jong enkele nieuwe details over de game. Volgens de topman is de wereld van Forbidden West nog gedetailleerder dan zijn voorganger en biedt het een grotere map. Dankzij de razendsnelle SSD van de PS5 belooft de Jonge dat er ‘vrijwel’ geen laadschermen zullen zijn, waarbij het laden tijdens reizen, het opstarten van de game en het opnieuw starten van levels ongekend snel zal verlopen.

De Jonge legde ook uit dat de titel verwijst naar een ‘mysterieuze nieuwe grens’ die de westelijke helft van de post-apocalyptische Verenigde Staten beslaat. Horizon Forbidden West zal ook ‘tientallen nieuwe machines’ bevatten om te scannen, bestuderen en vechten, samen met nieuwe stammen van mensen om te ontmoeten – van wie sommigen ook hebben ontdekt hoe ze machines kunnen temmen, zoals spelers in de vorige game.





Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.