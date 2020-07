Far Cry 6 Collector’s Edition nu beschikbaar voor pre-order in Ubisoft Store

Ubisoft heeft bekendgemaakt dat Far Cry 6 op 18 februari 2021 wordt uitgebracht voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Windows en Stadia. Het bedrijf heeft daarnaast weer een groot aantal verschillende edities beschikbaar gemaakt voor pre-order, waaronder een prachtige collector’s edition, die exclusief via Ubisoft’s eigen shop wordt verkocht.

Far Cry 6-edities

Je kan kiezen uit vier versies van Far Cry 6: Standard, Gold, Ultimate en de Collector’s Edition. Als je Far Cry 6 voor Xbox One of PS4 koopt, dan kun je gratis upgraden naar een next-gen console. De Xbox One versie wordt gratis geüpgraded naar Xbox Series X en de PS4-versie krijgt een PS5-patch.

Far Cry 6 speelt zich af op het fictieve land Yara, een tropisch paradijs dat ‘bevroren is in de tijd’, grotendeels dankzij de tirannieke leider van het land, Anton Castillo (gespeeld door Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito). Als de held van het verhaal stap je in de schoenen van Dani Rojas, die helpt een guerrillafractie te vormen om Castillo van de macht te verdrijven.

Pre-order bonus

Bij een pre-order ontvang je bij elke versie het The Libertad Pack, dat twee in-game bonussen bevat:

Discos Locos

Libertad Chorizo-skin

Standaard

De standaardeditie van Far Cry 6 wordt geleverd met de hierboven genoemde bonussen en is nu beschikbaar voor pre-order in de Ubisoft Store voor €59,99.

Gold

De Gold Edition van Far Cry 6 wordt geleverd met de pre-orderbonussen en de Season Pass met drie DLC’s: Beware the Dictator, The Jewel of the Carribean en A Nation Stranded in the Past. De Gold-editie kost €99,99 in de Ubisoft Store.

Ultimate

De €119,99 kostende Ultimate Edition van Far Cry 6 wordt geleverd met de pre-orderbonussen, Season Pass en het Ultimate Pack met drie skin-packs: Croc Hunter, Vice en Jungle Expedition.

Collector

Far Cry 6 heeft een prachtige Collector’s Edition die exclusief beschikbaar is in de Ubisoft Store. De Collector’s Edition kost €199,99 in de Ubisoft Store (exclusief) en bevat alles van de Ultimate Edition, de pre-orderbonussen en een heleboel andere goodies:

Een hoogwaardige replica van “Tostador”, de vlammenwerper-replica van de game** (7 onderdelen die in elkaar gezet moeten worden, lengte: 72 cm).

Een pagina vol uitleg over hoe je het wapen in elkaar moet zetten, geïllustreerd door de beroemde artiest Tobatron.

Een unieke Collector’s Case gebaseerd op de herkenbare stijl van Tobatron.

Exclusief Steelbook® met een prachtig design gebaseerd op de kleurrijke cast van Far Cry 6.

Een A4-Artbook van 64 pagina’s met exclusieve art van ons enthousiaste productieteam.

Een set van 10 stickers van de guerrillabeweging en hun unieke looks.

Een Chorizo-sleutelhanger, de schattigste en dodelijkste hond op wielen!

Een Soundtrack van de game zodat je toch lekker van de sfeer kunt proeven als je niet in Yara kunt zijn.

Wereldkaart

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.