The Lord of the Rings: Gollum komt naar PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X

Fans van Lord of the Ring kunnen volgend jaar uitkijken naar een nieuw avontuur met The Lord of the Rings: Gollum. Deze avonturengame is momenteel in ontwikkeling bij Daedalic en verschijnt in 2021 voor de PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X en pc.

The Lord of the Rings: Gollum

In een interview met Edge Magazine zijn enkele details over Gollum gedeeld. Het blijkt dat de game is gebaseerd op de boeken in plaats van films. In de boeken wordt nooit beschreven hoe groot Gollum daadwerkelijk is. Een van de eerste illustraties toont hem als een gigantisch moerasmonster. Het doel van de ontwikkelaar is om een Gollum te maken die trouw is aan de boeken in plaats van Andy Serkis.

“We willen de mensen die alleen de films hebben gezien niet uitsluiten. Maar Gollum lijkt in de game niet op Andy Serkis. We zijn begonnen met de persoon die hij was en hebben hem daarna geëvolueerd. Je kunt zien dat dit ooit zoiets was als een mens, voordat de Ring hem veranderde in een monster. We hebben meer vertelmogelijkheden dan de films ooit hadden en voor ons was het erg belangrijk om een andere reeks emoties te tonen. We hebben iemand nodig van wie je bijna zou kunnen houden en aan de andere kant iemand waar je echt bang voor kunt zijn. En op sommige punten, geloof me, je zult hem vrezen.”

De Nazgûl zullen ook aanwezig in de game, echter moesten er keuzes worden gemaakt. Omdat de meeste Ringgeesten vrij specifieke locaties en tijdlijnen in de boeken hebben, moesten ze kiezen voor de personages die niet zo grondig werden beschreven.

In Gollum moeten spelers morele keuzes maken, waarbij de beslissingen het goede ‘Sméagol’-pad of het slechte ‘Gollum’-pad volgen. De game maakt het moeilijker om de kant van de ander te kiezen en daarbij zal de gespleten persoonlijkheid een belangrijke rol spelen. Elk hoofdstuk eindigt met een belangrijke beslissing en de keuzes die je maakt hebben invloed op hoe gemakkelijk het is om de uiteindelijke beslissing te nemen, afhankelijk van welke kant je hebt gekozen in andere conflicten.

“In veel spellen is het onbedoeld grappig als personages zeggen: “Hmmm, ik kan daar niet doorheen, het zit vol met bewakers.” We kunnen de speler directe hulp geven met betrekking tot het pad omdat Gollum continu tegen zichzelf praat.”

The Lord of the Rings: Gollum wordt volgend jaar uitgebracht voor de PS5, Xbox Series X en pc. Gollum is de eerste game in een reeks Lord of the Rings-games, dus fans van de serie hebben behoorlijk wat om naar uit te kijken.