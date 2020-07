Assassin’s Creed Valhalla Collector’s Edition exclusief beschikbaar voor pre-order in Ubisoft Store

Assassin’s Creed Valhalla, de volgende game in de langlopende Assassin’s Creed-serie, neemt spelers mee naar de Vikingtijd. De game verschijnt op 17 november 2020 en Ubisoft brengt vier versies uit die in de UbiStore nu beschikbaar zijn voor pre-order op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en pc. Iedere pre-order geeft je bovendien toegang tot een bonusmissie genaamd The Way of the Berserker.

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla speelt zich af in de negende eeuw in een periode van onrust voor de Vikingen. Je speelt als Eivor, een Viking-krijgen die hun clan wegvoert van het door oorlog verscheurde thuisland Noorwegen op avontuur naar Engeland. Eivor kan worden gespeeld als man of vrouw en Ubisoft belooft verschillende verbeteringen, waaronder een vernieuwd gevechtssysteem dat voor meer variatie moet zorgen. Net als andere games in de Assassin’s Creed-serie krijgt Valhalla ook een Season Pass om toegang te krijgen tot alle uitbreidingen die na release zullen verschijnen.

Standaard

De standaardeditie is beschikbaar voor €59,99 en wordt geleverd met The Way of the Berserker-missie en is nu beschikbaar voor pre-order op de huidige generatie consoles en pc. De Standard Edition is nu beschikbaar voor pre-order in de UbiStore.

Gold

De Gold Edition kost €99,99 en is zowel beschikbaar in een digitale of fysieke versie. De Gold Edition wordt geleverd met het spel, pre-orderbonussen en de Season Pass. De Gold Edition is nu beschikbaar voor pre-order in de UbiStore.

Ultimate

De Ultimate Edition van €109,99 bevat de game, pre-orderbonussen, Season Pass en het Ultimate Pack. De Ultimate Edition is nu beschikbaar voor pre-order in de UbiStore. Het Ultimate Pack wordt vermeld als exclusieve content en wordt geleverd met de volgende items:

The Berserker Gear Pack bevat de Bearded Axe, de Ursine Guard Light Shield, een nieuwe skin voor je raaf, de meedogenloze Hati Wolf Mount en de Berserker-set voor Eivor.

The Berserker Longship Pack bevat een majestueuze drakar die wordt geleverd met een uniek boegbeeld en een set nieuwe zeilen.

The Berserker Settlement Pack bevat nieuwe manieren om je nederzetting in Engeland aan te passen.

Een set runen om je wapens te slijpen of je uitrusting te verbeteren.

Collector’s Edition

Voor de ultieme Assassin’s Creed-fans is er ook nog de Collector’s Edition. Deze versie komt met alle extra’s van de overige versies, maar bevat ook een reeks collector’s items. Het gaat om een replica van Eivor en haar Draker (hoogte 30 cm), Collector’s Case met uniek artwork, Viking-figurine van Eivor, premium echtheidscertificaat met een uniek nummer, drie litho’s en een exclusieve Steelbook. De Collector’s Edition is nu beschikbaar voor pre-order in de UbiStore voor €199,99.

