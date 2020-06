FIFA 21 krijgt gratis update voor PlayStation 5 en Xbox Series X

EA heeft bekendgemaakt dat FIFA 21 op 9 oktober verschijnt voor consoles en pc. De game wordt niet alleen uitgebracht voor de huidige generatie consoles, maar ook komt er een verbeterde versie voor de aankomende PlayStation 5 en Xbox Series X. Koop je de game voor de Xbox One of PlayStation 4 dan wordt deze kosteloos geüpgraded naar de PS5- of Xbox Series X-versie.

FIFA 21

Er werden door EA nog geen gameplaybeelden van FIFA 21 getoond, echter kun je in de onderstaande video al wel de engine van de game aan het werk zien. Deze beelden zouden de grafische mogelijkheden van de PlayStation 5 en Xbox Series X representatief weergeven.

Dit jaar kunnen fans van EA SPORTS FIFA profiteren van nieuwe innovaties die mogelijk gemaakt worden door PlayStation 5 en Xbox Series X. Breng je game naar de volgende generatie met razendsnelle laadtijden, deferred lighting en rendering, verbeterde animatietechnologie, nog meer realisme van speler zonder bal en meer.

FIFA 21 wordt op 9 oktober 2020 wereldwijd gelanceerd voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en PC via Steam en Origin – en komt deze winter naar Google Stadia. EA Access- en Origin Access Basic-leden kunnen de game vanaf 1 oktober proberen en Origin Access Premier-leden krijgen volledige toegang. Alle Access-leden blijven het hele seizoen door voordelen ontvangen in FIFA. Fans kunnen FIFA 21 ook pre-orderen om vroege toegang en meer extra’s te krijgen voor de game. Het is nog onbekend wanneer de update voor de PS5 en Xbox Series X wordt uitgebracht.

Alle progressie van FIFA 21 Ultimate Team wordt gekoppeld aan je account en daardoor meegenomen wanneer je overstapt naar een van de nieuwe consoles. Dat is helaas niet het geval met Online Seasons, Co-Op Seasons, Career Mode en Pro Clubs, waarbij de voortgang is gekoppeld aan de console waarop wordt gespeeld.

EA SPORTS FIFA 21 biedt Dual Entitlement, wat inhoudt dat spelers zonder extra kosten hun exemplaar van PlayStation 4 naar PlayStation 5 of van Xbox One naar Xbox Series X kunnen upgraden. Er zijn uitzonderingen van toepassing. Fysieke schijven kunnen momenteel niet worden gebruikt om te upgraden naar schijfloze consoles.

