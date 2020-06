Dit is het ontwerp van de PlayStation 5 (PS5) en bijbehorende accessoires

Sony heeft op donderdagvond het ontwerp van de PlayStation 5 gepresenteerd. De console heeft zoals verwacht dezelfde futurische stijl als de DualSense-controller. Het Japanse bedrijf onthulde de controller al in april met een vernieuwde vormfactor en een tweekleurig ontwerp. De PS5 is voorzien van dezelfde elementen en kan zowel staand als liggend worden geplaatst.

PlayStation 5

De PlayStation 5 komt in twee varianten: een model met een Blu-ray-speler en een zonder. De Digital Edition is zichtbaar slanker, hoewel het nog steeds dezelfde vormfactor heeft. Sony maakte nog geen releasedatum bekend en ook is het nog onbekend wat de consoles gaat kosten. Het enige wat we weten is dat de PS5 in het najaar van 2020 wordt gelanceerd.

Enkele maanden geleden werd de DualSense-controller aangekondigd. De nieuwe controller beschikt over adaptieve triggers en haptische feedback, waarmee ontwikkelaars de triggerspanning kunnen aanpassen en nauwkeuriger feedback kunnen geven in vergelijking met de traditionele rumble-technologie. De DualSense heeft net als de DualShock 4 nog steeds een lichtbalk van de DualShock 4, waarbij moet worden opgemerkt dat de locatie is aangepast.

Daarnaast werden er een aantal PS5-accessoires getoond. De gehele line-up bestaat uit de DualSense Controller, PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition, Pulse 3D Wireless Headset, Media Remote, DualSense Charging Station en de HD Camera.

Tijdens het onthullingsevenement werden er ook een groot aantal nieuwe games aangekondigd. De meest opvallende titels waren Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil 8 en het vervolg op Horizon: Zero Dawn.





