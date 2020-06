Cyberpunk 2077 opnieuw uitgesteld: verschijnt rond lancering PlayStation 5 en Xbox Series X

CD Projekt Red heeft bekendgemaakt dat Cyberpunk 2077 opnieuw is uitgesteld. De game verschijnt nu op 19 november in plaats van 17 september. Volgens de ontwikkelaar van de sci-fi-game moeten er nog veel bugs worden geplet, hoewel de lancering ook perfect lijkt aan te sluiten bij de introductie van de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Cyberpunk 2077

In de verklaring zegt CD Projekt Red dat de grote wereld van Cyberpunk 2077 ervoor zorgt dat er nog veel is te polijsten en dat is waarom de game voor de tweede keer is uitgesteld. Volgens de ontwikkelaar is de game wat betreft content en gameplay afgerond. De missies, cutscenes, skills en items zijn allemaal klaar. “Maar met zo’n overvloed aan content en complexe systemen hebben we extra tijd nodig om bugs te verhelpen en de game in balans te brengen”, zo leest het bericht.

Er zal op 25 juni nog een online evenement plaatsen, waar CD Projekt Red meer informatie gaat delen over Cyberpunk 2077. Na Night City Wire zullen ook de eerste previews worden gepubliceerd.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 19 november voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De game krijgt daarnaast een (gratis) upgrade voor Xbox Series X en PlayStation 5.

