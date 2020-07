‘Games voor PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X zullen duurder worden’

Vandaag werd de eerste informatie over NBA 2K21 vrijgegeven, een titel die niet erg populair is in Europa maar veel fans hebben zich op één detail gefixeerd, namelijk het prijskaartje van €69,99 voor de Xbox Series X- en PS5-versie. De prijzen van de versies voor de huidige generatie zijn tien euro goedkoper. Een rapport van GamesIndustry.biz suggereert dat 2K niet de enige uitgever is die zijn prijzen gaat verhogen.

De website heeft contact gezocht met het onderzoeksbureau IDG Consulting en volgens hun ceo Yoshio Osaki overwegen meerdere uitgevers een vergelijkbare prijsverhoging. “IDG werkt met alle grote uitgevers en onze informatie geeft aan dat andere uitgevers ook bezig zijn met het verhogen van de prijzen van hun PlayStation 5- en Xbox Series X-games voor bepaalde franchises. Niet elke game zou de prijs van $69,99 moeten krijgen op next-gen, maar AAA-games zoals NBA 2K komen meer in aanmerking voor deze prijzen dan andere titels”, aldus Osaki.

Een prijsverhoging komt niet als een complete verrassing, want het is bijna 15 jaar geleden dat de standaardprijs van een game werd aangepast. In deze periode zijn de kosten voor het ontwikkelen van games, met name grote AAA-titels, verdubbeld en in sommige gevallen zelfs verdrievoudigd.

“De laatste keer dat de prijzen voor de games van de nieuwe generatie zijn gestegen was in 2005 en 2006, toen de adviesprijs steeg van $49,99 naar $59,99 aan het begin van de Xbox 360- en PS3-generatie. Zelfs met de verhoging naar $69,99 voor de PS5 en Xbox Series X is de prijsstijging van 2005 tot 2020 slechts 17%, veel lager dan andere entertainment. Hoewel de kosten van ontwikkeling en publicatie zijn gestegen en de prijzen in andere entertainmentbranches ook aanzienlijk zijn gestegen, heeft de prijsstelling van bestaande games deze stijgingen niet weerspiegeld.”

Wat vinden jullie van een mogelijke prijsstijging van de volgende generatie: valt het tegen of hadden jullie een verhoging verwacht?

