Hogwarts Legacy: zo krijg je eerder toegang tot de game

We hebben er lang op moeten wachten, maar begin 2023 verschijnt dan toch eindelijk de Harry Potter-game Hogwarts Legacy. De game komt op 10 februari 2023 uit voor PlayStation 5, PS4, Xbox One-consoles, Xbox Series X|S en Windows. Op een later moment wordt de releasedatum van de Nintendo Switch-versie naar buiten gebracht. Mocht je niet zolang kunnen wachten dan is er ook nog de mogelijkheid om Hogwarts Legacy drie dagen eerder te spelen.



Hogwarts Legacy

De grote vraag van iedereen is hoe dit mogelijk is. Gelukkig is het heel eenvoudig, want spelers hoeven alleen maar een van de volgende versies van Hogwarts Legacy aan te schaffen:

Deluxe, Digital en Collector’s Edition extra’s

Bij aanschaf van de bovenstaande versies ontvang je niet alleen 72 uur eerder toegang tot de Harry Potter-game, maar ook enkele extra items die je in-game kan gebruiken. De Deluxe, Digital en Collector’s Edition geven je toegang tot de volgende items:

Dark Arts Cosmetic Set

Thestral Mount

Onyx Hippogriff Mount

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

Cross-Gen Upgrade

72 Hours Early Access

Daarnaast bevat de inmiddels uitverkochte Collector’s Edition ook nog enkele fysieke extra’s.