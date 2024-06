Google brengt AI-assistent Gemini naar iOS en Android

Google heeft een mobiele app van Gemini uitgebracht in Nederland en België. De AI-assistent komt naar iOS en Android. Gemini stelt gebruikers in staat om vragen in te typen, in te spreken of een afbeelding in te voegen. Maak bijvoorbeeld een foto van je lekke band en vraag om instructies over hoe je die moet vervangen of vraag om hulp bij het schrijven van een bedankbriefje.

AI-assistent Gemini

Om Gemini te gebruiken op een Android-apparaat, kun je de Gemini-app downloaden of je aanmelden via Google Assistant. Eenmaal geïnstalleerd, kun je Gemini activeren door vanuit de hoek van je scherm te swipen, op de aan/uit-knop te drukken (afhankelijk van je telefoonmodel) of door “Hey Google” te zeggen. Dit zorgt voor een nieuwe overlay-ervaring die directe toegang tot Gemini en contextuele hulp op je scherm biedt. Veel populaire spraakfuncties van Google Assistant, zoals het instellen van timers, bellen en herinneringen maken, zullen beschikbaar zijn via de Gemini-app.

Binnenkort wordt Gemini op iOS direct toegankelijk via de Google-app. Vanuit de app tik je op de Gemini-knop om een gesprek te starten.