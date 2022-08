Harry Potter: Hogwarts Legacy Collector’s Edition kopen? Alles wat je moet weten

Tijdens Gamescom werd er een nieuwe trailer van de aankomende Harry Potter-game Hogwarts Legacy vrijgegeven. Daar bleef het niet bij, want de ontwikkelaar maakte ook bekend dat de pre-order op donderdag 25 augustus van start gaat. Voor de ultieme Harry Potter-fans verschijnt er ook nog een speciale Collector’s Edition met enkele fysieke items. Lees alles over de verschillende versies in dit artikel.

Hogwarts Legacy pre-order

De Standard, Deluxe en Collector’s Edition zullen beschikbaar zijn voor pre-order bij Bol.com, NedGame, Game Mania, Coolblue, MediaMarkt en Amazon. Officieel gaat de verkoop op 25 augustus om 17:00 Nederlandse tijd van start, maar we zien geregeld dat retailers kiezen voor alternatieve tijden. Het is bovendien verstandig om er zo snel mogelijk bij te zijn, want Collector’s Edition worden doorgaans in gelimiteerde oplage geproduceerd.

Hogwarts Legacy komt op 10 februari 2023 uit voor PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One-consoles en Windows. De releasedatum voor de Nintendo Switch-versie wordt later bekendgemaakt.

Deluxe Edition

Hogwarts Legacy Collector’s en Deluxe Edition bevatten cosmetische items die in-game gebruikt kunnen worden. De ontwikkelaar toonde in de trailer van de game verschillende mogelijkheden om het personage van de speler aan te passen. Beide versies komen met een Dark Arts Cosmetic Pack, Battle Arena en Garrison Hat. De Thestral, een skeletpaard dat alleen zichtbaar is voor mensen in de tovenaarswereld die de dood hebben gezien, was ook zichtbaar in de laatste trailer.

Base Game

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat (Digital Deluxe Only)

72 Hours Early Access (Digital Deluxe Only)

Kelpie Robe

Collector’s Edition

De Collector’s Edition komt in een steelcase en bevat een levensgrote toverstok met een boek als voet. Daarnaast bevatten beide versies dezelfde digitale extra’s en zijn ze 72 uur eerder speelbaar dan de standaard editie.