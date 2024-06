PlayStation Days of Play 2024 gestart: PS5, PSVR2, PS Plus en meer in de aanbieding

Het jaarlijkse PlayStation Days of Play-evenement is vandaag van start gegaan met aanbiedingen voor de PlayStation 5 (Disc & Digital), PlayStation VR2 en PlayStation Plus. Deze deals zijn landelijk beschikbaar en geldig tot en met 12 juni 2024 of zolang de voorraad strekt.

PlayStation Days of Play 2024

De PlayStation Disc Edition is verkrijgbaar voor €499,99 en bevat 1TB opslagruimte en een DualSense-controller, terwijl de Digital Edition wordt aangeboden voor €399,99. Je kan daarnaast een extra DualSense-controller toevoegen voor €49,99. Deze aanbiedingen zijn beschikbaar bij Bol.com, Amazon, Coolblue, MediaMarkt en NedGame. Sommige shops zijn zelfs nog iets onder de landelijke prijzen gaan zitten.

Je kan de PlayStation VR2 scoren voor €499 en de bundel met Horizon Call of the Mountain is afgeprijsd naar €449. Heb je momenteel geen actief PlayStation Plus-abonnement? Een jaarabonnement wordt tijdens Days of Play met 30% korting aangeboden. Huidige abonnees krijgen bij een upgrade 25% korting op PlayStation Plus Extra of 30% korting op PlayStation Plus Premium.