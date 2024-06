Toekomstige AI trends

Als je over straat loopt en aan willekeurige voorbijgangers vraagt of ze weten wat AI is, dan is de kans groot dat het merendeel van de mensen antwoordt met ‘ja’! Mede dankzij ChatGPT is AI erg populair geworden onder de bevolking. Niet alleen de techexperts volgen de ontwikkelingen op de voet, maar ook mensen die er relatief weinig verstand van hebben. Wat dat betreft zorgt AI voor een soort democratisering. AI gaat zich de komende tijd ook steeds verder ontwikkelen. Soms zijn de trends nog amper bij te houden, maar wat zijn dan de trends van de toekomst.

Websites bouwen met AI?

Steeds meer mensen hebben een website nodig en daarom vindt webhosting via TransIP ook gretig aftrek. Je weet ongetwijfeld al dat je kunt coderen met AI, maar de kans is groot dat je in de toekomst ook hele websites met AI kunt bouwen. We moeten wel toegeven dat dit nog niet mainstream is, maar er zijn al wel verschillende bedrijven die een AI websitemaker aanbieden. Daar kan je aanzienlijk veel geld mee besparen, aangezien je dan geen webdesigner of UX-specialist hoeft in te schakelen.

Een daadwerkelijke website bouwen met AI staat nog in zijn kinderschoenen, maar er zijn al wel verscheidene andere mogelijkheden voor website-optimalisatie. Zo wordt AI copywriting steeds vaker benut en met AI heatmaps kun je bijvoorbeeld content indelen op basis van de gebruikerservaringen. Daarnaast zijn er ook veel AI SEO-tools die je helpen om sneller gevonden te worden in de zoekmachines.

AI agents

Iets wat je momenteel ook al ziet en wat zich in de toekomst naar alle waarschijnlijk verder gaat ontwikkelen: AI agents. De kans is groot dat AI agents je op de korte termijn kunnen ondersteunen bij verschillende werkzaamheden. Denk aan het schrijven van e-mails, samenvattingen maken voor vergaderingen, ondersteuning bij de klantenservice en ga zo maar door.

Veel mensen vragen zich terecht af of AI veel banen gaat overnemen. De ene expert zegt dat dit zeker gaat gebeuren, terwijl er ook een groep zegt dat AI het werken juist gaat vergemakkelijken. De toekomst zal het leren, maar door de ontwikkeling van AI agents zal waarschijnlijk het laatste realistischer zijn. De kunstmatige intelligentie zorgt er niet voor dat je straks geen baan meer hebt, maar juist dat je de vervelende klusjes niet meer hoeft te doen. Als je het dus positief bekijkt, kun je stellen dat AI het werk leuker gaat maken.

AI en laagdrempeligheid

We gaven het in de inleiding al even aan: onder andere ChatGPT heeft ervoor gezorgd dat AI laagdrempelig is geworden. De kans is groot dat deze trend zich in de toekomst gaat doorzetten. Dat mensen met weinig digitale ervaring uiteindelijk ook gebruik kunnen maken van AI.