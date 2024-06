Vouwbare iPhone niet vóór 2027 verwacht

Volgens het Taiwanese onderzoeksbureau TrendForce zal Apple waarschijnlijk geen opvouwbare iPhone uitbrengen vóór 2027. Wanneer deze echter eindelijk verschijnt, kan hij een aanzienlijke impact hebben op de markt.

Vouwbare iPhone

Trendforce verwacht dat er in 2024 in totaal 17,8 miljoen vouwbare smartphones worden geleverd. Dit komt slechts neer op 1,5% van de smartphonemarkt. In 2028 zou dit aandeel kunnen groeien tot 4,8%. Op dit moment zou Apple nog steeds de specificaties en prestaties van componenten evalueren met strenge eisen voor vouwbaarheid en betrouwbaarheid.

Apple zal naar verwachting geen vouwbare telefoon uitbrengen vóór 2027, maar de introductie ervan kan de marktdynamiek aanzienlijk veranderen. Het bedrijf heeft een loyale userbase en de markt is vooralsnog klein, waardoor er nog voldoende tijd is om de concurrentie aan te gaan met merken die al populaire vouwbare smartphones hebben uitgebracht, waaronder Samsung.

In de tussentijd zou Apple overwegen om een MacBook Pro met een vouwbaar scherm uit te brengen. Analist Ming-Chi Kuo maakte onlangs bekend dat het bedrijf testen heeft uitgevoerd met een 20,25- en 18,8-inch scherm. De vouwbare modellen worden aangedreven door een Apple M5-soc. Dit product zou mogelijk in 2026 verschijnen.