Cerny: Variabele kloksnelheden PlayStation 5 (PS5) zijn geen probleem voor ontwikkelaars

Mark Cerny deelde onlangs de technische specificaties van de PlayStation 5, maar ondanks de gedetailleerde presentatie was er nog de nodige onduidelijkheid over de variable kloksnelheden en de implementatie van AMD’s SmartShift-technologie. Ontwikkelaars zijn namelijk gewend om hun games te optimaliseren voor vaste kloksnelheden, waardoor verschillende experts dachten dat dit een probleem zou kunnen zijn.

In een recent interview met Digital Foundry verklaarde Cerny echter dat dit geen problemen zal opleveren voor de PlayStation 5. De console van Sony verwerkt dit namelijk geheel automatisch.

“Ontwikkelaars hoeven op geen enkele manier te optimaliseren; indien nodig wordt de frequentie aangepast aan de acties die de cpu en gpu uitvoeren. Ik denk dat je je afvraagt wat er gebeurt als er specifiek een stuk code is geschreven waarbij elke transistor (of het maximale aantal transistors dat mogelijk is) in de cpu en gpu elke cyclus op volle toeren draait. Dat is een vrij abstracte vraag, omdat games niet in de buurt komen van dat stroomgebruik. Als zo’n stuk code op bestaande consoles zou draaien, zou het stroomverbruik zelfs ver buiten het beoogde bereik liggen en is het zelfs niet uitgesloten dat de console in dat geval wordt uitgeschakeld vanwege de hitte. De PS5 zal een dergelijk stuk onrealistische code eleganter kunnen verwerken”, aldus Cerny.

Dat gezegd hebbende, bevestigde de PS5-systeemarchitect de ondersteuning voor vaste kloksnelheden op de devkit, omdat dit nuttig zou kunnen zijn tijdens het ontwikkelen van games. Toch voegde hij eraan toe dat alle PlayStation 5-titels bij de release gebruik zullen maken van de op SmartShift-technologie om het vermogen te maximaliseren.

“Wat betreft vergrendelde profielen, we ondersteunen die op onze devkits, omdat het handig kan zijn om geen variabele kloksnelheden te hebben bij het optimaliseren. Uitgebrachte PS5-games krijgen altijd hogere frequenties zodat ze kunnen profiteren van de extra kracht.”

De grote vraag blijft desondanks hoe Sony verwacht om deze hoge kloksnelheden vast te houden. Cerny noemde het vinden van een ‘hotspot’ van frequenties een van de doorbraken in de ontwerpfase van de console.

“Een van onze doorbraken was het vinden van een reeks frequenties waarbij de hotspot – dat wil zeggen de thermische dichtheid van de cpu en de gpu – hetzelfde is. En dat is wat we hebben gedaan. Ze zijn even gemakkelijk te koelen of moeilijk te koelen – hoe je het ook wilt noemen.

