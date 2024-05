Google Pixel 8a kopen? Pre-order van start gegaan

Google heeft vandaag de Pixel 8a gepresenteerd. Het toestel krijgt in Nederland een adviesprijs van €549 en is per direct beschikbaar voor pre-order bij MediaMarkt, Vodafone, KPN en Odido. Vanaf 14 mei is het toestel leverbaar. De Pixel 8a krijgt, net als de Pixel 8 en 8 Pro, zeven jaar updates, zowel beveiligingsupdates als Android-updates.

Google Pixel 8a pre-order

De Pixel 8a is voorzien van een 6,1-inch oledscherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, beschermd door Gorilla Glass 3 van Corning. Het paneel heeft een verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 2000 nits. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst. Onder de motorkap vinden we de Tensor G3, die eerder zijn debuut maakte in de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Er is 8GB aan werkgeheugen (LPDDR5X) aanwezig en er kan gekozen worden tussen 128GB of 256GB aan opslagruimte (UFS 3.1). De accucapaciteit bedraagt 4492mAh en kan draadloos worden opgeladen of via een kabel met maximaal 18W.

Google heeft bij de Pixel 8a gekozen voor een aluminium frame in combinatie met een achterzijde van gerecycled plastic. In vergelijking met zijn voorganger zijn de hoeken meer afgerond. De smartphone is water- en stofdicht met een IP67-certificering, wat betekent dat je tot 1 meter diep onder water kan voor maximaal 30 minuten. De telefoon beschikt over stereospeakers; een koptelefoonaansluiting ontbreekt. Er worden in totaal vier kleuren aangeboden: Aloë (felgroen), Baaiblauw (lichtblauw), Obsidiaan (zwart) en Porselein (crème).

Aan de achterkant zijn twee camerasensoren geplaatst: een 64-megapixelcamera met optische stabilisatie als primaire camera en een 13-megapixelultragroothoekcamera zonder autofocus. Deze hardware is identiek aan die van de huidige Pixel 7a, maar dankzij de Tensor G3 zou de kwaliteit van foto’s toch beter zijn. Selfies kunnen worden genomen met de 13-megapixelsensor aan de voorzijde.

Uit de doos draait de Pixel 8a op Android en in totaal zullen er zeven Android-upgrades worden uitgebracht. De software heeft ook verschillende AI-functies, waaronder Best Take, Super Res Zoom, Magic Editor, Audio Magic Erase en Circle to Search.

De Pixel 8a met 128GB opslagruimte wordt verkocht voor €549, terwijl het model met 256GB een adviesprijs heeft van €609. De standaard Pixel 8 is nu beschikbaar vanaf €589 en de Pixel 7a is te koop voor €399.