PlayStation 5 (PS5) beschikbaar gemaakt voor pre-order in Canada: prijs slechts €399?

De prijs van de PlayStation 5 is mogelijk gelekt door een gameshop in Canada. We zeggen mogelijk, want de prijs lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Notebookcheck meldt dat de Canadese retailer Play N Trade pre-orders voor de PS5 heeft geopend voor 559,99 CAD (Canadese dollar).

PlayStation 5

Omgerekend is dat ongeveer $396 of €359,20, wat waarschijnlijk uiteindelijk zal neerkomen op €399 in Europa. Dat klinkt in eerste instantie verrassend gezien de indrukwekkende hardware van de PS5, maar er zijn enkele mogelijke verklaringen waarom retailer zo’n lage prijs hanteert.

Het is mogelijk dat Play N Trade de exacte prijs van de PS5 nog niet kent en om een ​​betaling vraagt om de kosten te compenseren. Daarnaast kan Sony de verkoopprijs opzettelijk laag houden om de Xbox Series X minder aantrekkelijk te maken. De console van Microsoft is mogelijk duurder vanwege zijn krachtigere cpu en gpu. Sony deed dit ook met de PS4, die voor €100 minder worden aangeboden dan de Xbox One. De hogere prijs van de Xbox One, gecombineerd met een aantal twijfelachtige DRM-beperkingen en een verminderde focus op gaming, stelde Sony in staat om al vroeg de leiding te nemen met de PS4.

Microsoft lijkt echter te hebben geleerd van zijn fouten en richt zich met Xbox Series X volledig op de games. Het bedrijf heeft bovendien diepe zakken en het is in onze ogen onwaarschijnlijk dat Xbox Series X voor een fors hogere prijs op de markt wordt gebracht. Er gaan geruchten dat Microsoft ook nog met een goedkopere variant komt, maar daar hebben we tot op heden nog niks van gezien.

Beide consoles verschijnen in het najaar van 2020. Sony als Microsoft hebben inmiddels aangegeven dat de uitbraak van het coronavirus geen vertraging zal veroorzaken voor hun consoles. Dit kan echter nog steeds van invloed zijn op games die naast de nieuwe consoles moeten worden gelanceerd.

