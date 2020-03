Dit zijn belangrijkste eigenschappen van de PlayStation 5 (PS5)

Sony heeft zoals verwacht de specificaties van de PlayStation 5 officieel gepresenteerd. Het systeem is voorzien van een AMD Navi-gpu met 36 compute units. De PS5 beschikt over 10,3 teraflops aan rekenkracht, terwijl de Xbox Series X-gpu goed is voor 12 teraflops. AMD is ook verantwoordelijk voor de cpu met acht Zen 2-cores die op maximaal 3,5GHz worden geklokt.

PlayStation 5: CPU & GPU

De chip van de PlayStation 5 beschikt over acht cpu-cores met een variabele kloksnelheid (maximaal 3,5GHz). Sony zegt dat de maximale kloksnelheid in de meeste gevallen zal worden gehaald, echter zal de snelheid in bepaalde situaties omlaag worden gebracht om de belasting op het systeem te beheersen. De cpu-cores ondersteunen simultaneous multithreading. Dit is een techniek voor het verbeteren van de algehele efficiëntie van superscalaire cpu’s met hardware multithreading. SMT staat meerdere onafhankelijke threads toe om de bronnen van moderne processorarchitecturen beter te gebruiken. Sony combineert de cpu met 16GB GDDR6 met een 256bits-geheugenbus (geheugenbandbreedte 448GB/s).

Sony past dezelfde tactiek toe op de gpu van de PS5. Het ontwerp van de gpu is gebaseerd op de RDNA 2-architectuur (Navi) en is voorzien van 36 compute units met een maximale snelheid van 2,23GHz. De gpu is goed voor 10,3 teraflops aan rekenkracht, twee teraflops minder dan de console van Microsoft. Xbox Series X maakt echter gebruik van vaste kloksnelheden, die altijd gehaald kunnen worden.

Hardwarematige raytracing

RDNA 2 introduceert ook hardwarematige ondersteuning voor raytracing. Op de PS5 wordt dit de Intersection Engine genoemd, hoewel de technologie gebaseerd is op de toekomstige RDNA 2-gpu’s voor pc’s. Er werd gespeculeerd over een extern blok, maar dat is niet het geval en de RT-hardware is ingebouwd in de shaders en dus volledig geïntegreerd. Net als bij de RDNA-implementatie heeft PS5 toegang tot hetzelfde soort implementaties die we al op de pc hebben gezien: reflecties, omgevingsocclusie, schaduwen en globale verlichting. De PS5 (36 CU’s) is op het gebied van raytracing behoorlijk in het nadeel, want het systeem mist 16 compute unit’s in vergelijking met de nieuwe Xbox (52 CU’s).

Razendsnelle nvme-ssd

De PS5 heeft een nvme-ssd met een capaciteit van 825GB. Het gaat om een custom pci-e 4.0-ssd, die naar verluidt door Samsung wordt geproduceerd. Het betreft razendsnel geheugen met een snelheid van 5,5GB/s zonder compressie en 8 tot 9GB/s met compressie. Xbox Series X moet het doen met een ssd die de helft van de prestaties haalt. Het geheugen kan in de toekomst worden uitgebreid met pc-e 4.0-ssd’s, echter zullen die nog niet ten tijde van release beschikbaar zijn.

3D-audio met Tempest Engine

Ten slotte heeft de PS5 ondersteuning voor 3D-audio met Sony’s Tempest Engine. In games van vandaag is regen een eenvoudig, enkel geluid. Met de Tempest Engine wil PlayStation 5 het gevoel opwekken dat je echt midden in de douche staat door het geluid van individuele regendruppels te simuleren die de grond om je heen raken. Het systeem weet precies waar objecten zich bevinden en er wordt zelfs rekening gehouden met de vorm van je oren en de grootte en vorm van je hoofd.

Om de positionering nauwkeurig te simuleren moet Sony een tabel met de naam Head-related Transfer Function (HRTF) idealiter per persoon genereren. Hoe de gebruiker audio waarneemt, kan worden gesimuleerd door de akoestische omgeving van de mens door die tabel te verwerken, een taak die erg veel rekenkracht vereist. De Tempest Engine is in feite een opnieuw ontworpen AMD-gpu compute unit, ontdaan van zijn caches en uitsluitend afhankelijk van DMA-overdrachten, net als een PS3-spu (CELL). Dit opent op zijn beurt de deur naar volledig gebruik van de vectoreenheden van de compute unit.

Het ontwerp van de PlayStation 5 en de DualShock 5 blijft voorlopig nog een geheim. In de zomer krijgen we vermoedelijk meer te horen over de releasedatum, prijs en games. De PS5 wordt in het laatste kwartaal van 2020 in Europa op de markt gebracht. Wil je de console op de dag van release in huis ontvangen? Schrijf je dan in voor onze pre-order lijst, waarbij je automatisch een e-mail ontvangt wanneer een winkel de PS5 gaat aanbieden. Zo grijp je nooit mis.