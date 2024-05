Microsoft werkt aan AI-taalmodel dat moet concurreren met OpenAI en Google

Microsoft traint volgens The Information een nieuwe AI-taalmodel in-house dat groot genoeg is om te concurreren met die van Google en OpenAI. Het nieuwe model, intern bekend als MAI-1, staat onder toezicht van de recentelijk aangenomen Mustafa Suleyman, mede-oprichter van DeepMind en voormalig CEO van AI-startup Inflection.

Microsoft MAI-1

Het exacte doel van het model is nog niet bepaald en zal afhangen van hoe goed het presteert. Microsoft zou het nieuwe model al kunnen voorstellen tijdens de jaarlijkse Build-ontwikkelaarsconferentie later deze maand, aldus het rapport. MAI-1 zou veel groter zijn dan de eerdere kleinere, open-source modellen die Microsoft heeft getraind. Vorige maand lanceerde Microsoft een kleiner kunstmatig intelligentiemodel genaamd Phi-3-mini, terwijl het op zoek is naar een breder klantenbestand met kosteneffectieve opties.

Het bedrijf heeft miljarden dollars geïnvesteerd in OpenAI en heeft de technologie van ChatGPT, de maker van het model, ingezet in zijn software, waardoor het een vroege voorsprong heeft in de race voor generatieve AI. Microsoft heeft grote clusters van servers met hardware van NVIDIA en grote hoeveelheden data gereserveerd om het model te verbeteren. MAI-1 zal naar verluidt ongeveer 500 miljard parameters hebben, terwijl GPT-4 van OpenAI volgens bronnen één biljoen parameters.

Microsoft heeft Suleyman in maart aangesteld als hoofd van zijn nieuw opgerichte consumenten-AI-afdeling en de topman heeft sindsdien verschillende werknemers van Inflection aangenomen. Het nieuwe model wordt overigens niet overgenomen van Inflection, hoewel het mogelijk wel voortbouwt op trainingsgegevens van de startup.