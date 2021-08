‘iPhone 13 (Pro) krijgt veel nieuwe camerafuncties, kleinere notch en 120Hz oled-scherm’

De iPhone 13-serie krijgt volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg een groot aantal nieuwe camerafuncties, waaronder ProRes voor video’s, Portrait Mode voor video’s en aangepast ontwerp met een kleinere inkeping aan de bovenkant van het scherm. De verwachting is dat de iPhone 13 en iPhone 13 Pro in september worden gepresenteerd.

Nieuwe iPhone 13 functies

Volgens Mark Gurman van Bloomberg kunnen iPhone-gebruikers straks een bokeh-effect toepassen in video’s. Apple introduceerde de portretmodus in 2016 voor de iPhone 7, maar tot op heden is de functie alleen voor foto’s beschikbaar geweest. Eerder dit jaar maakte Apple bekend dat de portretmodus in iOS 15 ook beschikbaar zal zijn in FaceTime.

“Apple voegde de Portretmodus voor het eerst toe aan de iPhone 7 Plus in 2016, waarmee het mogelijk is om het onderwerp scherp in beeld te brengen terwijl de achtergrond vervaagd is. Voor de nieuwe iPhone 13-serie is Apple van plan om dezelfde techniek toe te voegen aan video’s met een functie die intern Cinematic Video wordt genoemd. Net als bij foto’s zal de dieptesensor van de iPhone het effect creëren en gebruikers in staat stellen om de hoeveelheid onscherpte na de opname te wijzigen.”

Een andere nieuwe functie van de iPhone 13-serie is ProRes en hiermee kunnen video’s in hogere kwaliteit worden vastgelegd en daarbij zijn er ook meer bewerkingsmogelijkheden beschikbaar. Bloomberg verwacht dat ProRes alleen aanwezig zal zijn op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Daarnaast wil Apple met zijn aankomende iPhones een geavanceerdere versie van de standaard fotofilters toevoegen voor fotografen. In plaats van een filter op de hele foto toe te passen, zullen de aankomende iPhones veranderingen kunnen toepassen op objecten en mensen op foto’s met behulp van kunstmatige intelligentie.

“Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende stijlen om toe te passen op hun foto’s, waaronder een voor het tonen van kleuren op een warmere of koelere temperatuur, terwijl het wit neutraal blijft. Een andere optie voegt een meer dramatische look toe met diepere schaduwen en meer contrast en het bedrijf plant een meer gebalanceerde stijl voor het tonen van schaduwen en levensechte kleuren met een helderder uiterlijk.”

Gurman bevestigde verder dat de iPhone 13-serie wordt aangedreven door een snellere Apple A15-soc, een kleinere notch aan de bovenkant van het scherm en het oled-scherm zal voor het eerst een verversingssnelheid van 120Hz ondersteunen. De high-end modellen krijgen mogelijk ook een always-on-functie, vergelijkbaar met de functionaliteit op de huidige Apple Watch.