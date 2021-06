Nieuwe beelden tonen voor- en achterzijde iPhone 13 (Pro)

Er is een nieuwe reeks foto’s van de iPhone 13 verschenen. De dummymodellen tonen de aangepaste cameramodule, maar in tegenstelling tot geruchten lijkt de inkeping aan de bovenkant van het scherm nog even groot. Dit jaar zal Apple naar verwachting een aantal cameraverbeteringen doorvoeren voor de iPhone 13. De iPhone 13 Pro-modellen krijgen waarschijnlijk een verbeterde ultrawidecamera met een breder diafragma van f/1.8, een lens met zes elementen en autofocus.

Na het recente lek van een afbeelding waarop de vier nieuwe iPhones zijn te zien, lijkt dit nieuwe lek de aangepaste cameraplaatsing te bevestigen. De nieuwe afbeeldingen zijn afkomstig van leaker DuanRui, die onlangs door advocaten van Apple werd gevraagd te stoppen. De bron heeft in het verleden laten zien over betrouwbare informatie te beschikken.

Deze nieuwste afbeeldingen lijken de achterkant van zowel de iPhone 13 als de iPhone 13 Pro te tonen. Het belangrijkste is dat de iPhone 13 laat zien dat de cameramodule is herschikt om de twee lenzen diagonaal te plaatsen. In tegenstelling tot de vorige dummy lek, bevat deze set een afbeelding van de voorzijde. Hoewel niet geheel duidelijk, lijkt het niet overeen te komen met de kleinere inkeping die werd getoond in een eerdere 3D-geprinte dummy.

De iPhone 13 Pro-serie zou ook worden voorzien van sensor-shift stabilisatie. Dit moet resulteren in verbeteringen in de prestaties bij weinig licht en stabilisatie door het verminderen van cameratrillingen. Deze functie zou beschikbaar zijn voor de wide- en ultrawidecamera van de Pro-modellen. Andere geruchten suggereren dat de nieuwe iPhone-modellen ook in staat zullen zijn om video’s te maken in de portretmodus.