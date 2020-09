Prijzen PlayStation 5 en PS5 Digital Edition mogelijk gelekt door Spaanse retailer

Sony gaat op woensdagavond naar alle waarschijnlijkheid eindelijk bekendmaken wat de PlayStation 5 en PS5 Digital Edition gaan kosten, maar de prijzen van beide consoles zijn mogelijk al vroegtijdig gelekt. El Corte Inglés, de grootste retailer van Spanje, heeft naar verluidt twee mysterieuze consoles aan zijn interne database toegevoegd: Aurea voor €399,99 en Enigma voor €499,99. Dit zijn waarschijnlijk codenamen voor de twee PS5-consoles.

Mocht deze informatie kloppen dan gaat de PlayStation 5 met Blu-ray-speler €499,99 kosten en de Digital Edition zou een prijskaartje krijgen van €399,99. Het kunnen simpelweg placeholders zijn, echter worden er dan doorgaans andere onrealistische prijzen gebruikt.

Dit zijn de codenamen die Sony heeft gebruikt voor zijn andere hardware:

Orbis – PlayStation 4

Neo – PlayStation 4 Pro

Morpheus – PlayStation VR

Arc – PlayStation Move

Op de Digital Edition wordt bij deze prijs vermoedelijk verlies gedraaid, maar dat hoeft geen probleem te zijn omdat Sony zal profiteren van hogere winstmarges aangezien games alleen via de PlayStation Store kunnen worden aangeschaft. Volgens schattingen bedragen de totale productiekosten van de PS5 $450 tot $500, exclusief verzend- en ontwikkelingskosten.

Concurrent Microsoft maakte vorige week bekend dat het vanaf 22 september pre-orders gaat accepteren voor de Xbox Series S en Series X. Het bedrijf richt zich met Xbox Series S op gaming in 1080p/1440p voor een lage prijs van €299,99. Xbox Series X gaat €499,99 kosten en wordt het vlaggenschip van de nieuwe generatie met een aanzienlijk snellere gpu, meer werkgeheugen, dubbele hoeveelheid opslaggeheugen en een Blu-ray-speler. De consoles van Microsoft worden op 10 november gelijktijdig op de markt gebracht.

Het enige wat we tot op heden weten is dat Sony van plan is om de PlayStation 5 in het najaar van 2020 uit te brengen. Deze periode loopt tot 1 december, waardoor een lancering in november voor de hand ligt. De productpagina’s voor de PS5 zijn inmiddels beschikbaar bij Bol.com, Amazon, MediaMarkt en Coolblue.





