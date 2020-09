Sony gaat prijzen, pre-order en releasedatum PlayStation 5 op 16 september onthullen

Het heeft even geduurd, maar de datum voor de volgende PlayStation 5-presentatie is officieel aangekondigd. Het evenement vindt plaats op woensdag 16 september en naar alle waarschijnlijkheid krijgen we meer te horen over de prijzen, releasedatum, pre-order en games die voor de console zullen verschijnen.

Het PS5-evenement gaat woensdagavond om 22:00 Nederlandse tijd van start en zal ongeveer 40 minuten duren. “Voordat de PlayStation 5 uitkomt, willen we nog één keer de PS5-games tonen die bij release en daarna uitkomen”, zo schrijft het bedrijf. De presentatie is live op deze pagina te volgen en wordt ook uitgezonden op Twitch en YouTube.

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020

Het enige wat we tot op heden weten is dat Sony van plan is om de PlayStation 5 in het najaar van 2020 uit te brengen. Deze periode loopt tot 1 december, waardoor een lancering in november voor de hand ligt. De productpagina’s voor de PS5 zijn inmiddels beschikbaar bij Bol.com, Amazon, MediaMarkt en Coolblue.





