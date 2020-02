PlayStation 5 (PS5): geavanceerd koelsysteem, hoge productiekosten en nieuwe PSVR

Een tekort aan componenten heeft geresulteerd in een toename van de productiekosten voor de PlayStation 5. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg kost het produceren van de PS5 ongeveer $450 (€415) per console. Bronnen van het persbureau claimen dat Sony daardoor een moeilijke beslissing moet maken met betrekking tot de adviesprijs van het systeem.

→ Update 24-02: De coronavirus-uitbraak heeft volgens de bronnen van Bloomberg tot dusverre geen invloed gehad op de voorbereidingen voor de productie van PlayStation 5. Het bedrijf heeft nog niet besloten hoeveel PlayStation 5-consoles er in het eerste jaar zullen worden geproduceerd. Sony zou ook werken aan een nieuwe versie van de PlayStation VR, die pas na de lancering van de PS5 in de verkoop gaat.

De PlayStation 5 wordt eind 2020 uitgebracht en debuteert in dezelfde periode als de Xbox Series X van Microsoft. Sony maakt doorgaans in februari van het releasejaar een beslissing over de prijs, gevolgd door de start van de massaproductie in het voorjaar. Voor de PS5 neemt het bedrijf een afwachtende houding aan, aldus mensen die bekend zouden zijn met de plannen van Sony. Mensen binnen de PlayStation-divisie zeiden dat de belangrijkste factor de prijs van de Xbox Series X zal zijn. Deze informatie wordt in juni verwacht tijdens de jaarlijkse E3-gamebeurs in Los Angeles.

De PS4, uitgebracht in 2013 tegen een verkoopprijs van $399 (€399), werd door IHS Markit geschat op $381 om te produceren. Met de productiekosten van $450 voor de PS5 en een vergelijkbare brutomarge zou de verkoopprijs van de PlayStation 5 minstens $470 moeten zijn en vermoedelijk komt de consumentenprijs in dat geval uit op $499 (€499). Dat is volgens Macquarie Capital-analist Damian Thong een hoge prijs voor consumenten.

“Consumenten zullen hun verwachtingen bepalen op basis van de PS4 Pro en PS4,” zei Thong. “Als Sony daarboven zit qua prijs, zou het waarschijnlijk een evenwicht zijn tussen de noodzaak om hogere materiaalkosten te compenseren, tegenover het risico van de vraag naar de PS5.” De grootste hoofdpijn van het bedrijf is zorgen voor een betrouwbare levering van DRAM- en NAND-flashgeheugen, waar veel vraag naar is, waaronder smartphonefabrikanten die zich opmaken voor de lancering van hun 5G-apparaten.

Sony en Microsoft verkopen hardware vaak met dunne marges of zelfs met verlies omdat ze profiteren van de verkoop van games en terugkerende onlineabonnementsdiensten. De ceo van Sony, Kenichiro Yoshida, heeft gezegd dat het bedrijf moet worden beoordeeld op basis van het aantal actieve gebruikers, niet op basis van het aantal verkochte consoles. Sommige mensen binnen Sony vinden dat de nieuwe console zo nodig met verlies moet worden verkocht om de prijs van Microsoft te evenaren, terwijl andere Sony-topmensen liever geld verdienen zoals het bedrijf deed met de PS4.

“We moeten de productiekosten van de PlayStation 5 onder controle houden en we moeten het juiste aantal consoles bij de eerste productie maken,” zei Sony-cfo Hiroki Totoki tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers eerder deze maand. Er zou desondanks weinig ruimte zijn om geld te besparen. Bovendien heeft Sony gekozen voor een geavanceerd koelsysteem dat meerdere dollars per console kost. Normaal geven bedrijven minder dan een dollar uit aan het koelsysteem, maar Sony koos ervoor om ditmaal meer te doen om ervoor te zorgen dat de warmteafvoer van de krachtige chips in de PS5 geen probleem is.