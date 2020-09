Xbox Series X en S vanaf 22 september beschikbaar voor pre-order: hier kun je ze kopen

Microsoft heeft vandaag aangekondigd Xbox Series X en Series S op dinsdag 10 november worden uitgebracht. Xbox Series X gaat in Europa €499,99 kosten en Series S krijgt een prijskaartje van €299,99. De consoles zijn vanaf 22 september beschikbaar voor pre-order bij Amazon, Bol.com, Game Mania, MediaMarkt en Coolblue.

Xbox Series S en X

De releasedatum betekent dat de console in dezelfde week wordt gelanceerd als belangrijke titels zoals Call of Duty: Black Ops Cold War, Dirt 5 en Yakuza: Like a Dragon. Ubisoft bevestigde woensdag ook dat de release van Assassin’s Creed Valhalla is verplaatst naar 10 november, een week eerder dan de oorspronkelijke releasedatum.

“Wanneer Xbox Series X en Series S in november uitkomen, zal dat een nieuwe generatie game-ervaringen inluiden”, schreef Phil Spencer, hoofd van de Xbox-divisie. “Geoptimaliseerde games voor Xbox Series X en Series S die dit jaar komen, zijn gebouwd om optimaal te profiteren van onze snelste consoles ooit. “Op de eerste dag kun je als eerste genieten van next-gen-versies van games als Gears Tactics, Tetris Effect: Connected en Ubisoft’s Assassin’s Creed Valhalla en Watch Dogs: Legion.”

“Xbox Series S is ontworpen rond dezelfde technologie die deze games en zo veel andere titels er fantastisch uit zal laten zien en aanvoelen. In onze gesprekken met ontwikkelaars hebben we de gebieden geïdentificeerd die het moeilijkst zijn om effectief te schalen, inclusief de cpu en I/ O. Aangedreven door de Xbox Velocity Architecture, kun je dezelfde voordelen verwachten van Xbox Series S, zoals snellere laadtijden en Quick Resume. Xbox Series S ondersteunt ook dezelfde next gen-functies, waaronder HDMI 2.1, framerates tot 120 fps, DirectX Raytracing en Variable Rate Shading.”

Spencer vervolgde: “En de nieuwe Xbox-consoles zijn ook als enige backwards compatibel met de consoles van de laatste vier generaties, zodat je duizenden games beter dan ooit kunt spelen en waarmee je met vrienden kunt spelen op je console, pc en mobiele apparaten.”

Het bedrijf uit Redmond bevestigde dat zijn Xbox All Access-programma wordt uitgebreid naar 12 landen met een Xbox-console en 24 maanden Xbox Game Pass Ultimate vanaf $24,99 per maand. In Nederland wordt Xbox All Access nog niet gelanceerd. Daarnaast kondigde Microsoft aan dat het gaat samenwerken met Electronic Arts om Xbox Game Pass Ultimate en pc-leden vanaf het najaar gratis een EA Play-abonnement aan te bieden.

