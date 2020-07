‘PlayStation 5 (PS5) State of Play-evenement vindt begin augustus plaats’

Sony onthulde begin juni tijdens zijn ‘The Future of Gaming’-evenement het ontwerp van de PlayStation 5 en meerdere games. Het is echter nog steeds onduidelijk wanneer de prijs en releasedatum worden bekendgemaakt. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde VentureBeat-journalist Jeff Grubb hoeven we gelukkig niet veel langer meer te wachten.

PS5 – State of Play

Een paar uur geleden plaatste Grubb op Twitter een agenda met de aankomende evenementen die gepland staan voor augustus. Het begint allemaal morgen met Tennocon 2020, waar Digital Extremes de nieuwe Warframe-uitbreiding met de titel ‘Heart of Deimos’ zal onthullen, maar dan is er het State of Play-evenement van Sony dat zich genesteld heeft voor de Frontier Games-showcase (11 augustus).

I have found the obelisk hidden within Jeff Grubb's Summer Game Mess, and I now travel the universe reborn in the light of video games. It kinda sucks. pic.twitter.com/Q1rS5baY3K — grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 31, 2020

Dat betekent dat het evenement al volgende week zou kunnen plaatsvinden, hoewel Grubb later heeft toegevoegd dat er nog geen exacte datum is bepaald.

A tiny bit, yes. But still not certain, so no date. — grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 31, 2020

Afgezien van de prijs en releasedatum is er nog steeds veel wat we niet weten over de PS5, inclusief de nieuwe gebruikersinterface. Een paar dagen bevestigde een preview van WRC 9 de werken van het ‘Activities‘-systeem. Het Activities-systeem biedt directe toegang rechtstreeks vanuit het PS5-menu tot races of andere delen van de game. “De functie van het PlayStation 5 Activities-systeem biedt directe ‘deeplink’ vanuit het startmenu om rechtstreeks toegang te krijgen tot races of andere delen van de game met de bedoeling om spelers betrokken te houden”, zo liet de ontwikkelaar weten aan GameReactor.

Naast de State of Play en het eerder genoemde Frontier Games-evenement staan er nog enkele andere evenementen op de planning in augustus: een Xbox-evenement, DC FanDome waar Batman Arkham-fans hopen te leren waar Rocksteady en Warner Bros Montréal aan hebben gewerkt al die jaren en het digitale Gamescom 2020-evenement waar ook nog enkele onthullingen zullen plaatsvinden.

