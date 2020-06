Livestream: volg hier de onthulling van de eerste PlayStation 5-games

Het heeft iets langer geduurd dan verwacht, maar vanavond gaat het PlayStation 5-evenement van start en alles is op deze pagina via een livestream te volgen. Zoals je waarschijnlijk al weet, zou de presentatie vorige week plaatsvinden voordat Sony besloot om het Future of Gaming-evenement uit te stellen uit respect voor de aanhoudende protesten in de Verenigde Staten.

Je kunt het evenement bekijken via de onderstaande mediaspeler. De livestream begint op donderdag 11 juni om 22:00 Nederlandse tijd.

Future of Gaming

Sony maakte eerder dit jaar al de specificaties van de PlayStation 5 bekend en presenteerde de DualSense-controller, maar hoe de console er in werkelijkheid uit zal zien is nog steeds onduidelijk. Overigens staat dit evenement volgens Sony in het teken van de games voor de PS5 en zullen er in de komende periode nog meer presentaties plaatsvinden. We hopen desondanks dat Sony de wereld toch gaat verrassen.

De livestream zal langer dan een uur duren en wordt gestreamd in 1080p met 30 frames per seconde. De verwachting is dat de beelden kort na de presentatie ook in hogere kwaliteit zullen worden aangeboden. Welke games er worden getoond is nog een onbekend, maar er gaan geruchten over Horizon: Zero Dawn II, een nieuwe Silent Hill-game, Gran Turismo en Batman.





