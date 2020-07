Activities-functie van PlayStation 5 brengt je rechtstreeks in games

Een aantal maanden geleden sprak PS5-systeemarchitect Mark Cerny over een nieuwe functie van het besturingssysteem waarmee je directe toegang krijgt tot bepaalde delen van een game. Je hoeft daardoor niet eerst de game te starten en door verschillende menu’s te navigeren. Deze functie krijgt vermoedelijk de naam ‘Activities’.

De werking van het systeem werd onthuld tijdens een presentatie van de nieuwe rallygame WRC 9. Het Activities-systeem biedt directe toegang rechtstreeks vanuit het PS5-menu tot races of andere delen van de game. “De functie van het PlayStation 5 Activities-systeem biedt directe ‘deeplink’ vanuit het startmenu om rechtstreeks toegang te krijgen tot races of andere delen van de game met de bedoeling om spelers betrokken te houden”, zo liet de ontwikkelaar weten aan GameReactor.

De PlayStation 5-versie van WCR 9 zal ook profiteren van de kracht van PlayStation 5 om 4K, 60 frames per seconde, verbeterde physics/simulatie en een hogere textuurresolutie te bieden.

Zoals eerder vermeld, werd het PlayStation 5 Activities-systeem een ​​paar maanden geleden door Mark Cerny aangekondigd. Het systeem werkt voor zowel singleplayer- als multiplayer-games.

“Ook al gaat het starten van een game snel, we willen niet dat de speler het spel moet opstarten en kijken wat er gaande is. Multiplayers-games zullen de console in realtime voorzien van de reeks deelbare activiteiten. Games voor één speler bieden informatie, zoals welke missies je zou kunnen doen en welke beloningen je zou kunnen ontvangen voor het voltooien ervan. Deze keuzes zullen zichtbaar zijn in de gebruikersinterface. Als speler spring je gewoon in wat je maar wilt”, aldus Cerny.

De PlayStation 5-console verschijnt in het najaar van 2020. We houden je op de hoogte en vergeet je niet om je aan te melden voor onze pre-order notificatie.





