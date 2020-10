Grote formaat PlayStation 5 veroorzaakt door enkele fan, stofvanger geïmplementeerd

De PlayStation 5 is de grootste console die Sony tot op heden heeft geproduceerd en dat heeft alles te maken met de fan die het systeem koel moet houden. In de lengte meet de PS5 maar liefst 39 centimeter en daarmee is de console ook aanzienlijk groter dan Xbox Series X van concurrent Microsoft.

Enkele fan voor PS5

Uit het artikel van het Japanse Nikkei Xtech blijkt dat de fan van de PS5 een hoogte heeft van 45 mm en dat is alleen al meer dan het formaat van een standaard PS4. Otori Yasuhiro, het hoofd van het thermische ontwerpteam van PS5, legt in het interview uit dat deze grote fan vereist is om beide kanten van het moederbord gelijkmatig te koelen.

Volgens de ingenieur was het mogelijk om de PlayStation 5 kleiner te maken door gebruik te maken van twee kleinere fans aan beide zijden van de console. Deze oplossing zorgt tegelijkertijd ook voor meer complexiteit, omdat het aansturen van meerdere fans lastiger is en daarnaast zouden de productiekosten hoger uitvallen.

“Het was mogelijk om de PlayStation 5 kleiner te maken. Door bijvoorbeeld twee fans te implementeren, één voor kant A en kant B, zou de PlayStation 5 kleiner zijn geworden”, zegt Yasuhiro. “Er zijn echter extra kosten verbonden aan het hebben van twee fans. Bovendien is het aansturen van twee fans moeilijker dan bij slechts één. Met deze extra obstakels in gedachten, hebben we besloten om beide zijden van het moederbord te koelen met één grote fan.”

Stofvanger

Een andere vernieuwing die Yasuhiro heeft geïntroduceerd voor de PS5 is de stofvanger. Op deze locatie wordt het stof dat door de ventilator wordt verplaatst opgeslagen en gebruikers kunnen het stof opzuigen door het witte paneel te verwijderen. “Ik wilde het al vele jaren introduceren en ik heb het geadopteerd omdat ik ruimte kon veiligstellen”, aldus de ingenieur.

De eerste previews van de PlayStation 5 werden eerder deze maand door de Japanse media gepubliceerd. De journalisten waren vooral lovend over het koelsysteem van de PS5. Volgens hen was de stilte van de fan nog indrukwekkender dan de laadtijden.