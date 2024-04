F1 24 moet realistischer aanvoelen dankzij input Max Verstappen

EA heeft de eerste Deep Dive-video van F1 24 beschikbaar gemaakt. In de video wordt dieper ingegaan op het vernieuwde physicssysteem, genaamd Dynamic Handling. In samenwerking met Max Verstappen heeft het team naar eigen zeggen een ervaring gecreëerd die voorspelbaarder is en dichter bij het echte werk komt.

F1 24 – Dynamic Handling

Een van de verbeteringen is het kinematics-systeem van de ophanging, wat moet zorgen voor een realistische gewichtsverdeling en uitgebreide mogelijkheden voor de setup van de auto. Spelers krijgen hiermee meer opties om de auto af te stellen op hun persoonlijke stijl. Banden moeten in F1 2024 realistischer aanvoelen dankzij een nieuw temperatuursysteem. Dit beloont spelers die slim omgaan met bandenslijtage, wat een nieuwe strategische laag toevoegt aan het spel.

De laatste upgrade van Dynamic Handling is de verbeterde aerodynamica, die gebruikmaakt van Computational Fluid Dynamics (CFD). Hierdoor wordt in F1 24 een nauwkeuriger gevoel van downforce gecreëerd, waardoor spelers een meer authentieke race-ervaring beleven.

F1 24 zal op 31 mei 2024 worden uitgebracht en beschikbaar zijn voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One en pc via de EA App, Epic Games Store en Steam. Gelijktijdig heeft Electronic Arts onthuld dat spelers van F1 23 nu al kunnen genieten van geselecteerde teamauto’s en liveries uit het 2024-seizoen in Time Trial-uitdagingen, als ze een pre-order plaatsen voor F1 24. Daarnaast is er een nieuw loyaliteitsprogramma geïntroduceerd waarbij bezitters van F1 2021, F1 22 of F1 23 tijdelijk 15% korting krijgen bij het plaatsen van een pre-order voor de F1 24 Champions Edition. In deze editie worden de McLaren- en Alpine-2023 F1-esportsliveries overgezet naar de nieuwe game.