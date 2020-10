‘PlayStation 5 is uitzonderlijk stil’

De eerste previews van de PlayStation 5 werden vandaag door de Japanse media gepubliceerd. 4Gamer en Dengeki waren vooral lovend over het koelsysteem van de PS5. Volgens beide sites was de stilte van de fans nog indrukwekkender dan de laadtijden.

“Ik begon een van de launchgames, Godfall, te spelen en na een tijdje controleerde ik de temperatuur. De bries die uit de opening kwam, was zacht en voelde niet buitengewoon heet aan”,’ schreef 4Gamer. “Gedurende onze tijd met de console was het in de studio zelf ongeveer 30 graden. Op basis van de specificaties van de chip werkt het koelsysteem vanaf ongeveer 55 tot 60 graden. Hoewel je misschien denkt dat de fan luidruchtig is bij deze temperaturen, is het precies het tegenovergestelde.”

“Zoals eerder vermeld, was de bries uit de opening licht en ik kon nauwelijks horen wat volgens mij de rotatie van de fan was”, voegde de site eraan toe. “Trouwens, de studio waar we opnamen maakten, bevond zich in een kelder, en er waren vier krachtige lampen voor het opnemen van video’s, dus de kamertemperatuur was 30 graden.”

De site merkt op dat een typische thuisomgeving waarschijnlijk veel koeler is dan de studio die ze hebben gebruikt voor de hands-on met de PlayStation 5. Het is waarschijnlijk dat de geluidsproductie aanzienlijk minder zal zijn in vergelijking met de PS4 en PS4 Pro.

“Het formaat van de console wordt de grootste zorg. Het is noodzakelijk om te zorgen voor voldoende ruimte voor de PS5. Als je van plan bent je PS4 te vervangen door een PS5, houd dan rekening met de grootte en zorg voor een extra ruimte van 10 tot 15 cm vanaf alle kanten.”

Dengeki was op dezelfde manier onder de indruk van het koelsysteem van de PS5 en noemde de console “uitzonderlijk stil”. “Ik wil melden dat de stilte van de fans indrukwekkender was dan de laadtijden”, schreef de journalist. “Veel mensen zullen geïnteresseerd zijn in de geluidsproductie.”

“De PS5 was uitzonderlijk stil. We hadden ongeveer 1 uur en 45 minuten met het apparaat en ik denk dat het ongeveer 1 uur en 20 minuten duurde om daadwerkelijk op de PS5 te spelen. Omdat we in een studio zaten waren er verschillende apparaten in de buurt, maar de kamertemperatuur voelde warm aan vanwege de intense verlichting. Tijdens het spelen van Astro’s Playroom en Godfall merkte ik het geluid van de fan niet op. Toen ik bijna klaar was met spelen, bevestigde ik snel: ‘is dit een fan?’ Toen ik eindelijk de PS5 aanraakte, voelde het niet warm aan.”

“Het lijkt erop dat je je geen zorgen hoeft te maken over het koel- en ventilatiesysteem. In plaats van te focussen op het geluid van het koelsysteem of koelefficiëntie, wil ik aangeven dat de PS5 relatief groot is. Omdat het nogal omvangrijk is, zou ik aanraden om het systeem ergens te plaatsen met voldoende ruimte voor een goede ventilatie.”

Sony heeft onlangs bekendgemaakt dat de PS5 op 19 november in Nederland en België wordt uitgebracht. De PS5 Digital Edition gaat in Europa €399,99 kosten en voor het reguliere model met Blu-ray-speler wordt er een adviesprijs van €499,99 gehanteerd.

