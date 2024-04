Xbox-gebruikers kunnen momenteel drie maanden gratis naar Apple TV+ kijken. Deze promotie is beschikbaar voor zowel nieuwe als terugkerende abonnees. Je kan de gratis maanden claimen via de Apple TV-app op je Xbox-console. De actie loopt tot 7 juli 2024. Mocht de aanbieding niet worden getoond, reset dan de Apple TV-app via het instellingenmenu. Na activatie kun je het abonnement direct opzeggen. Niet te gebruiken in combinatie met een actief abonnement.