Gears Tactics, Planet Coaster en Destiny 2: Beyond Light beschikbaar via Xbox Game Pass (Ultimate)

Microsoft heeft enkele nieuwe games aangekondigd die in de komende periode naar Xbox Game Pass (Ultimate) komen voor console, Windows 10 en de streamingdienst xCloud. Daarnaast kunnen abonnees Disney+ een maand lang gratis proberen.

Xbox Game Pass

Gears Tactics (Xbox en xCloud) is vandaag toegevoegd aan de Xbox Game Pass-bibliotheek, terwijl Destiny 2: Beyond Light (Xbox en xCloud), Planet Coaster: Console Edition (Xbox en xCloud) en Tetris Effect: Connected (Xbox en Windows 10) vanaf dinsdag 10 november beschikbaar zijn. Die datum is niet willekeurig uitgekozen, want op deze dag worden Xbox Series X en Series S op de markt gebracht.

Tip → Zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (november 2020)

EA Play is vanaf 10 november eveneens beschikbaar voor Xbox-consoles als onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate. Windows 10-gebruikers kunnen vanaf 15 december aan de slag met de dienst van EA. Vanaf dinsdag zijn de volgende EA-games beschikbaar xCloud: Dragon Age: Inquisition, Madden NFL 20, Mass Effect: Andromeda, Mirror’s Edge Catalyst, Plants vs.Zombies Garden Warfare 2, The Sims 4 en Unravel 2.

Lees ook → Star Wars Jedi: Fallen Order komt op 10 november naar Xbox Game Pass Ultimate via EA Play

Final Fantasy VIII Remastered (Xbox en Windows), Gonner2 (xCloud) en Streets of Rogue (Windows 10) komen op 12 november naar Game Pass, voorafgaand aan ARK: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Xbox, Windows 10 en xCloud) en Halo The Master Chief Collection: Halo 4 (Windows 10) op 17 september. Vanaf 19 november zijn River City Girls (Xbox, Windows 10 en xCloud) en Star Renegades (Xbox en xCloud) beschikbaar.

De volgende titels verlaten Xbox Game Pass op 16 november: Darksiders III (Xbox en Windows 10), Munchkin (Xbox en Windows 10), The Talos Principle (Xbox en Windows 10) en Tracks: The Train Set Game (Xbox en Windows 10).

Vanaf vandaag kunnen Xbox Game Pass-leden ook een proefperiode van 30 dagen krijgen voor Disney+. De aanbieding is geldig voor nieuwe abonnees van 18 jaar en ouder. Na de proefperiode wordt de service automatisch verlengd voor €6,99 per maand totdat deze wordt geannuleerd.