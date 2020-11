Star Wars Jedi: Fallen Order komt op 10 november naar Xbox Game Pass Ultimate via EA Play

Star Wars Jedi: Fallen Order was een van de positieve verrassingen in 2019 en vanaf volgende week is de game beschikbaar via EA Play. Dat is goed nieuws voor Xbox-bezitters, want de dienst van EA wordt op de releasedatum van Xbox Series X | S (10 november) toegevoegd aan Xbox Game Pass Ultimate en op een later moment volgt Game Pass voor pc.

Star Wars Jedi: Fallen Order

EA Play geeft gamers toegang tot meer dan 60 EA-titels, waaronder games van bekende franchises zoals De Sims, FIFA en Mass Effect-. Een EA Play-abonnement kost normaal €3,99 per maand, maar het wordt binnenkort gebundeld met het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement van €12,99 per maand, waarmee je grote bibliotheek (recente) games kunt spelen op Xbox-consoles, pc en Android-apparaten via xCloud.

De gebundelde dienst van EA is op 10 november alleen beschikbaar voor Xbox-consoles. Ergens in december worden EA Play-games voor de pc aangeboden via Game Pass Ultimate en Game Pass voor pc. Star Wars Jedi: Fallen Order zal later deze maand ook beschikbaar zijn op een andere service. Google kondigde in oktober aan dat de game vanaf 24 november speelbaar is via Stadia, de streamingdienst van het bedrijf.