Xbox Series X pre-order? Laatste kans op maandag 9 november rond 12:00

Xbox Series X wordt op dinsdag 10 november op de markt gebracht in Nederland, maar als je nog geen pre-order hebt staan dan maak je nog slechts een kleine kans. Bij nagenoeg alle partijen is de voorraad voor de release namelijk volledig uitverkocht, echter heeft Coolblue als enige partij de console nog niet aangeboden. De winkel claimt dat de voorraad zeer beperkt is waardoor je de console niet kan pre-orderen of reserveren, in plaats daarvan gaat de verkoop op maandag 9 november rond 12:00 van start.

We weten dat er veel vraag is naar Xbox Series X en het ligt voor de hand dat deze beperkte voorraad binnen enkele minuten volledig is uitverkocht. Je hoeft overigens ook geen winkel van Coolblue te bezoeken, want de eerste levering wordt alleen via de website verkocht. Verder schrijft de shop dat het nog niet bekend is wanneer de volgende levering zal plaatsvinden. Dat is ook het geval bij de overige aanbieders het geval en de verwachting is dat de tekorten nog een tijdje zullen aanhouden vanwege de naderende feestdagen en het coronavirus.

Mocht het je maandag lukken om een Xbox Series X te bestellen dan wordt deze op de dag van release geleverd. Ons advies is om eerst de console te bestellen en af te rekenen, zodat het je geen tijd kost om te zoeken naar extra controllers of andere accessoires. Deze producten kun je ook prima via een tweede order bestellen.

