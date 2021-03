‘AirTags en nieuwe AirPods, iPad Pro en Apple TV worden op 23 maart gepresenteerd’

Meerdere bronnen verwachten dat het volgende evenement van Apple op 23 maart zal plaatsvinden. Apple heeft in de afgelopen jaren een aantal evenementen in het voorjaar gehouden, maar in sommige gevallen ook gekozen voor een aankondiging via een persbericht. Het evenement zou in het teken staan van de langverwachte AirTags en nieuwe producten in de iPad Pro-, AirPods- en Apple TV-lijn.

In de bèta van iOS 14.5 heeft Apple in de Zoek mijn-app het tabblad ‘Objecten’ geactiveerd. Dit kan worden gezien als een aanwijzing dat de AirTags eindelijk klaar zijn voor release. Het tabblad kan echter ook worden gebruikt door accessoires van derden die zijn geïntegreerd in het Zoek mijn-netwerk.

Updated info from a reliable source 👇 Products that are ready: AirTags, iPad Pro, AirPods, Apple TV Take that however you’d like… — Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021

Verder gaan er geruchten over nieuwe iPad Pro-modellen met een verbeterd scherm en een snellere Apple A14X-soc. De huidige modellen werden vorig jaar geüpdatet met een LiDAR, terwijl de rest nagenoeg ongewijzigd is gebleven. Er zijn ook afbeeldingen verschenen van de vermeende derde generatie AirPods, die qua uiterlijk vergelijkbaar zijn met de duurdere AirPods Pro. Het is mogelijk dat de vernieuwde AirPods deel zullen uitmaken van het evenement.

Ten slotte maakte Apple vorige week bekend dat het stopt met de iMac Pro. Er wordt al geruime tijd gesproken over een nieuw ontwerp voor de iMac met dunnere bezels en een Apple-chip gebaseerd op de ARM-architectuur. De verwachting is echter dat de vernieuwde iMac niet in de eerste helft van 2021 wordt uitgebracht, maar staat gepland voor het najaar.