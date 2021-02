Foto’s tonen nieuwe AirPods met Pro-ontwerp

Apple heeft naar verluidt plannen om de AirPods dit jaar te updaten met een nieuw ontwerp dat vergelijkbaar is met de AirPods Pro. 52audi heeft in het afgelopen weekend foto’s gedeeld waarop de nieuwe AirPods zouden zijn te zien met siliconen oordopjes en een aangepaste oplaadcase.

AirPods met Pro-ontwerp

Eind 2020 bracht Bloomberg als eerste naar buiten dat Apple plannen heeft de huidige AirPods te vervangen. De vernieuwde versie heeft een kortere steel en vervangbare oordopjes. Daarnaast heeft ook de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming Chi-Kuo bevestigd dat er AirPods in ontwikkeling zijn met een ontwerp vergelijkbaar met de AirPods Pro.

De belangrijkste verandering van de derde generatie AirPods is een in-ear-ontwerp, zoals is te zien op de foto’s van 52audio. De case is ook opnieuw ontworpen en lijkt iets kleiner en smaller te zijn. Volgens de bron beschikken de AirPods over dezelfde Force Sensor-bedieningselementen als de huidige AirPods Pro. Het rapport suggereert dat de AirPods ondersteuning bieden voor Spatial Audio. De AirPods zullen naar verwachting andere AirPods Pro-functies missen, zoals actieve ruisonderdrukking en de transparantiemodus.

Apple zou de AirPods willen introduceren voor de prijs van de huidige generatie. Het is nog onbekend wanneer ze worden uitgebracht.