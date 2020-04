Apple bevestigt per ongeluk komst AirTags in video

Het is geen geheim dat Apple al een tijdlang werkt aan een product waarmee het mogelijk wordt om objecten, zoals bijvoorbeeld sleutels, snel en nauwkeurig te traceren. Van een officiële aankondiging is het nog niet gekomen, maar daar lijken we niet veel langer op hoeven te wachten. Apple heeft namelijk het bestaan van de zogeheten AirTags bevestigd in een uitlegvideo over een ander onderwerp. In de inmiddels verwijderde video waren de naam AirTags en bijbehorende functies kortstondig te zien.

AirTags

De AirTag-naam kwam eerder naar voren in eerdere lekken, maar het nieuws van vandaag is de duidelijkste bevestiging tot op heden. Eerdere geruchten hebben gespeculeerd dat ze als Apple Tags kunnen worden geïntroduceerd, maar daar lijkt geen sprake van te zijn.

Apple removed their recently video about AirTag #Apple pic.twitter.com/PhvzkCDy1e — Adam (@Apple_Jensen) April 2, 2020

De video die in het teken staat van het Find My iPhone-menu toont niet alleen de naam, maar ook het feit dat AirTags een soort offline zoekfunctie biedt waarmee ze kunnen worden gevolgd, zelfs zonder een verbinding met een Wi-Fi-netwerk of mobiele data. Dat klopt met andere geruchten die suggereerden dat de AirTags gebruik zouden maken van Apple’s ultrawideband-chip U1. Deze chip vinden ook in de iPhone 11-serie voor nauwkeurige lokale locatiegegevens door middel van time of flight, waarbij de locatie wordt berekend door de reistijd die licht gebruikt.

De AirTags zullen naar verwachting kleine ronde schijven zijn en werken met iPhones en iPads om een ​​augmented reality-interface te bieden om verloren items te vinden. Het is nog onbekend wat de AirTags gaan kosten en wanneer ze worden uitgebracht.