Bloomberg: Apple gaat high-end MacBook Pro, iMac en Mac Pro in 2021 uitrusten met eigen ARM-chips

De eerste MacBook- en Mac Mini-modellen met de Apple M1-soc zijn inmiddels beschikbaar, echter zal het daar niet bij blijven. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg komt Apple met een reeks nieuwe chips voor toekomstige MacBook Pro-, iMac en Mac Pro-modellen.

Apple zou werken aan verschillende opvolgers van de M1-chip, de eerste ARM-chip voor Macs die in november zijn debuut maakte in de nieuwe Mac Mini, MacBook Air en 13-inch MacBook Pro. Als ze aan de verwachtingen voldoen, zullen ze de prestaties van de nieuwste machines met Intel-chips aanzienlijk overtreffen, aldus de bronnen van Bloomberg.

“Chipingenieurs van de in Cupertino, Californië gevestigde technologiegigant werken aan verschillende opvolgers van de ‌M1‌-chip, de eerste Mac-processor van Apple die in november debuteerde. Als ze aan de verwachtingen voldoen, zullen ze de prestaties van de nieuwste machines met Intel-chips aanzienlijk overtreffen, volgens mensen die bekend zijn met de zaak en die vroegen om niet genoemd te worden omdat de plannen nog niet openbaar zijn”, zo claimt Bloomberg.

“De ‌M1‌-chip van Apple werd onthuld in een nieuwe MacBook Pro, een vernieuwde ‌Mac Mini‌ en in de hele ‌MacBook Air‌-lijn. De volgende reeks chips van het bedrijf, die al in de lente en later in de herfst op de markt zullen worden gebracht, is bestemd om te worden gebruikt in geüpgradede versies van de MacBook Pro, zowel instapmodellen als high-end iMacs en later een nieuwe ‌Mac Pro‌.”

De nieuwe chips zouden een stuk krachtiger zijn dan tot op heden door bronnen uit de industrie is gesuggereerd. Apple verwacht in 2022 de overstap van Intel naar zijn eigen chips te voltooien.