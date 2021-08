Nieuw instapmodel iPad met dunner ontwerp en snellere processor verschijnt dit najaar

Overweeg je om een nieuw instapmodel iPad te kopen, dan is het verstandig om deze aankoop nog even uit te stellen. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg is er namelijk een verbeterde versie in aantocht. De negende generatie iPad krijgt naar verluidt een dunner ontwerp en een snellere processor.

Nieuw instapmodel iPad

Het huidige model werd in september vorig jaar uitgebracht wordt aangedreven door een Apple A12-soc en is in Nederland verkrijgbaar vanaf €388,50. Apple richt zich met deze iPad op student en consumenten die een betaalbare iPad voor dagelijks gebruik nodig hebben.

De nieuwe iPad zou nog steeds beschikken over een thuisknop met Touch ID en qua uiterlijk nagenoeg identiek zijn, waarbij de dikte iets zou zijn gereduceerd. Onder de motorkap is een snellere Apple-soc te vinden, hoewel het nog niet duidelijk is om welke variant het gaat.

Er lijkt een drukke periode voor Apple aan te komen, want in het najaar zou het bedrijf ook nog een nieuwe iPad Mini met een groter scherm en smallere bezels willen introduceren. Daarnaast komen de nieuwe iPhones, Apple Watches, AirPods en MacBook Pro’s op de markt.