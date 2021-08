‘iPhone 13 en iPhone 13 Pro verschijnen in derde week van september’

De iPhone 13-serie wordt volgens Wedbush-analist Daniel Ives in de derde week van september gelanceerd. In een rapport voor investeerders claimt hij verder dat de nieuwe modellen met maximaal 1 TB aan opslagruimte worden aangeboden.

iPhone 13 & iPhone 13 Pro

Het gerucht sluit aan bij een recent rapport van het Taiwanese onderzoeksbureau TrendForce, dat eveneens verwacht dat de iPhone 13 in september wordt gelanceerd. De huidige iPhone 12-serie werd in oktober aangekondigd, maar dat werd naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt dat de coronacrisis. In 2021 zou Apple weer een evenement in september willen organiseren en Ives denkt dat dit in de derde week gaat gebeuren.

“Volgens onze recente controles van de Aziatische toeleveringsketen voor 2H worden er tussen 130M-150M iPhones gemaakt. De iPhone 13 lijkt 35%-45% van de iPhone-productie in Q3 te vertegenwoordigen. Deze positieve vooruitzichten geven ons meer vertrouwen dat de timing van de lancering in 2021 “normaal” zal zijn. Wat de timing betreft, denken wij dat de huidige lancering gepland is voor de derde week van september”, aldus Wedbush-analist Daniel Ives.

Ives verwacht dat Apple ook de maximale opslagcapaciteit van de iPhone 13-serie gaat verdubbelen van 512 GB naar 1 TB, hoewel het waarschijnlijk is dat deze optie niet voor alle modellen beschikbaar zal zijn. Het bedrijf zou zich met de Pro-versie bovendien willen focussen op het verbeteren van de camerahardware- en software.

Aan de achterzijde van de iPhone 13 Pro zou een verbeterde ultrawidelens zijn te vinden. De lens zou bestaan uit 6 elementen in plaats van 5 en autofocus krijgen, terwijl er nu nog gebruik wordt gemaakt van een vaste brandpuntsafstand.

De aankomende iPhones zullen beschikken over een videoversie van de al bestaande portretmodus. Deze functie maakt een bokeh-effect mogelijk, waarbij een onderwerp kan worden uitgelicht en de achtergrond licht wordt geblurred. Intern noemt Apple deze functie Cinematic Video.

Apple is ook van plan om een optie toe te voegen om op te nemen in een ProRes-videoformaat van hogere kwaliteit. ProRes-video’s zijn bedoeld voor professionele editors en zullen resulteren in grote bestanden met HD- en 4K-resolutieopties. Met de iPhone 12 Pro voegde Apple ProRAW toe voor foto’s en ProRes is het equivalent voor video’s. Deze functie zou alleen beschikbaar zijn op de duurdere iPhone 13 Pro-modellen