Renders Apple Watch Series 7 tonen nieuw ontwerp

Apple Watch Series 7 zal ergens in de komende maanden worden gepresenteerd, maar 91Mobiles zegt al in het bezit te zijn van een CAD van de smartwatch. Renders van de Apple Watch onthullen een nieuw ontwerp met vlakke randen, een groter scherm met kleinere bezels en twee sleuven voor de speakers.

Apple Watch Series 7

De knoppen van Apple Watch Series 7 lijken zich nog steeds op dezelfde plekken te bevinden en de digitale kroon wordt opnieuw gebruikt om te navigeren door de interface. Daaronder is een opening voor de microfoon zichtbaar en de langwerpige knop voor het openen van een lijst met actieve apps of het snelmenu voor het uitschakelen van de Apple Watch of het versturen van een SOS-noodmelding.

Aan de linkerkant zitten twee vrij grote sleuven voor de luidsprekers. De onderkant van de behuizing toont de hartslagsensor en andere sensoren. Verder claimt de site dat Apple Watch Series 7 beschikbaar zal zijn in een 44 mm model (44 x 38 x 9 mm) met een 1,8-inch oled-scherm. De huidige Series 6 (44 mm) meet 44 x 38 x 10,7 mm en weegt 36 gram. Er wordt ook nog een kleinere 40 mm-versie verwacht, echter zijn daar nog geen afmetingen van beschikbaar.

Apple komt naar verluidt met een nieuw scherm met dunnere bezels en verbeterde sensoren voor gezondheidsmonitoring. Apple zou een nieuwe lamineringstechniek hebben getest die het paneel naar verwachting dichter bij het glas brengt. Apple Watch Series 7 zou net als andere recente Apple-apparaten zijn voorzien van ultrabreedbandtechnologie, waardoor het verbinding zou moeten kunnen maken met Apple’s ‘Zoek mijn’-netwerk.

Er wordt niet gesproken over de polsbandjes, hoewel het waarschijnlijk is dat bestaande bandjes ondanks het nieuwe ontwerp nog steeds compatibel zijn met de nieuwe modellen. De Apple Watch Series 7 zal naar verwachting samen met de iPhone 13-serie worden aangekondigd tijdens een digitaal Apple Event in september.