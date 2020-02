‘iPad Pro 2020 krijgt miniledscherm en nieuwe camera voor vastleggen 3D-modellen’

Telecominsider Ben Geskin heeft enkele afbeeldingen van een case voor de volgende generatie iPad Pro gedeeld. De verwachting is dat de nieuwe tablet ergens in de eerste helft van dit jaar wordt gelanceerd. Daarnaast zou de iPad Pro in 2020 voor het eerst worden uitgerust met een miniledscherm.

iPad Pro 2020

Op de afbeelding is een vierkante uitsparing in de bovenhoek van de case te zien, wat suggereert dat de nieuwe iPad Pro een cameramodule krijgt die vergelijkbaar is met die van de iPhone 11 Pro. De nieuwe iPad Pro-modellen zouden qua afmetingen identiek zijn aan de behuizing van de modellen die in 2018 op de markt werden gebracht.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo is Apple van plan om de iPad Pro-update in de eerste helft van 2020 uit te brengen. Kuo verwacht dat de nieuwe modellen worden voorzien van een verbeterde Face ID-sensor, een Apple A14X-soc en een time-of-flight (ToF camerasysteem waarmee 3D-modellen kunnen worden vastgelegd met de iPad Pro. Deze 3D-modellen zouden daarna volledig kunnen worden bewerkt met de Apple Pencil voor een geheel nieuwe productiviteitservaring.

De analist heeft ook gezegd dat Apple in het derde kwartaal met een vernieuwde 12,9-inch iPad Pro komt met een miniledscherm. Innolux, gevestigd in Taiwan, zou volgens Economic Daily News door Apple zijn gekozen om de miniledschermen voor de tablet te produceren. Miniled moet de productiviteit en de entertainmentervaring aanzienlijk verbeteren. Het paneel moet verder dunnere en lichtere productontwerpen mogelijk maken, terwijl ze veel van dezelfde voordelen bieden als oledschermen die worden gebruikt op de nieuwste iPhones, waaronder een hogere contrastverhouding, hogere helderheid en dieper zwart.

Recente geruchten hebben gesuggereerd dat Apple van plan is om een evenement te houden op dinsdag 31 maart. Mochten er nieuwe ‌iPad‌ Pro’s in de maak zijn voor de eerste helft van 2020 en niet worden uitgesteld, dan kunnen ze op dit evenement worden aangekondigd.