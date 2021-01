‘Apple Watch Series 7 krijgt optische sensor voor bloedglucosemeting’

De Apple Watch Series 7 zou volgens een nieuw gerucht in staat zijn om een bloedglucosemeting uit te voeren via een optische sensor. Het nieuwe model wordt in de tweede helft van 2021 verwacht.

Apple Watch Series 7

Het rapport van het Koreaanse ETNews, dat zich voornamelijk richt op de bloedglucosemogelijkheden van de Samsung Galaxy Watch 4, legt uit dat Apple van plan is om de bloedglucosemeting toe te passen op de aankomende Apple Watch Series 7 met behulp van een optische sensor. Daarmee zou de Apple Watch een perfect product kunnen worden voor diabeten.

Op dit moment moet deze groep zich prikken voor een druppel bloed in een glucosemeter of met behulp van een geïmplanteerde continue glucosemonitor (CGM). Het kunnen uitlezen van de bloedglucosewaarde met een Apple Watch zou grote stijgingen of dalingen sneller onder de aandacht brengen en mensen bewuster maken welke effecten bewegen en voeding hebben.

Apple zou patenten hebben verworven rond bloedglucosemonitoring en het bedrijf zou zich nu focussen op het verbeteren van de metingen voordat de technologie op de markt komt. Aangenomen wordt dat de door Apple ontworpen optische sensor een continue oplossing op de huid is, waarvoor geen implantaat nodig is.

Geruchten suggereren dat Apple al enige tijd geïnteresseerd is in het toevoegen van bloedglucosemeting aan de Apple Watch. Het bedrijf heeft naar verluidt in 2017 een team van biomedische ingenieurs en consultants samengesteld die specifiek werken aan sensoren voor het monitoren van de bloedsuikerspiegel. Dit onderzoek heeft naar verluidt geleid tot proeven op klinische locaties in de Verenigde Staten.