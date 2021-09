‘Apple Watch Series 7 wordt samen met iPhone 13-serie gepresenteerd, kleine voorraden verwacht’

De massaproductie van Apple Watch Series 7 zou naar verluidt zijn uitgesteld, maar het bedrijf is volgens de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman nog steeds van plan om de nieuwe smartwatch naast de iPhone 13-serie te introduceren. Apple Watch Series 7 wordt vermoedelijk nog deze maand aangekondigd, echter zouden de voorraden van het nieuwe model kleiner zijn dan gebruikelijk.

Apple Watch Series 7

Gurman schrijft dat Apple drie opties heeft: Apple Watch Series 7 uitstellen totdat de problemen zijn verholpen, de smartwatch aankondigen met een latere releasedatum of het model in beperkte hoeveelheden beschikbaar te maken. Volgens de journalist heeft het bedrijf voor de laatste optie gekozen, waardoor sommige modellen later of in kleine hoeveelheden beschikbaar komen.

Maar als je niet kunt wachten om de nieuwe smartwatch te kopen, moet je misschien toch geduld hebben. Mijn collega Debby Wu en ik hebben gemeld dat het nieuwe display voor productieproblemen zorgt. Als dat met een nieuw product gebeurt, zijn er meestal drie uitkomsten: de aankondiging wordt uitgesteld totdat de problemen zijn opgelost, het product wordt op tijd in kleine hoeveelheden op de markt gebracht of het apparaat wordt op tijd aangekondigd maar gaat later in de verkoop. Ik heb het vermoeden dat we een aankondiging zullen zien tijdens het gebruikelijke evenement in september, samen met de iPhone 13-serie, maar er zal een mix zijn van modellen die te laat of in kleine hoeveelheden worden gelanceerd”, aldus Gurman.

Apple Watch Series 7 introduceert een nieuw ontwerp met vlakke randen en ook zullen de modellen verkrijgbaar zijn in 44mm en 45mm-opties, terwijl de bestaande modellen alleen in 40mm en 44mm worden aangeboden. De Apple Watch zou ook gebruikmaken van een vernieuwde schermtechnologie, terwijl er geen nieuwe sensoren worden verwacht. Andere veranderingen zullen bestaan uit een snellere Apple-soc en mogelijk een langere accuduur.

De verwachting is dat Apple Watch Series 7 samen met de iPhone 13-serie op dinsdag 14 september wordt gepresenteerd.