‘Massaproductie Apple Watch Series 7 vertraagd’

Nikkei Asia bracht vorige week naar buiten dat de massaproductie van Apple Watch Series 7 is vertraagd als gevolg van enkele uitdagingen met betrekking tot het nieuwe ontwerp. Een nieuw rapport van DigiTimes suggereert dat de massaproductie eind september van start moet gaan, terwijl het oorspronkelijk was gepland om half september te beginnen.

Apple Watch Series 7

Het is nog onbekend of de vertraging invloed heeft op de lancering van Apple Watch Series 7. De nieuwe modellen werden in de afgelopen jaren altijd in september gepresenteerd. Dat zou nog steeds het geval kunnen zijn, maar mogelijk kiest Apple voor een langere of uitgestelde pre-order periode vanwege de vertraagde productie.

Volgens Nikkei Asia zijn de productieproblemen te wijten aan het nieuwe ontwerp van Apple Watch Series 7. Het nieuwe model krijgt naar verluidt een aangepaste behuizing met vlakke randen en daarnaast zouden de smartwatches worden aangeboden in grotere maten van 41 mm en 45 mm, terwijl de bestaande Apple Watch in 40 mm en 44 mm is te verkrijgen. Nikkei claimt dat Apple Watch Series 7 ook de bloeddruk zou kunnen meten, maar volgens de doorgaans goed geĂŻnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman is dat niet het geval.