iPhone 14 (Max) en iPhone 14 Pro (Max): nieuw ontwerp, geen miniversie en mogelijk satellietcommunicatie

De iPhone 14-serie verschijnt later dit jaar en volgens bronnen van het doorgaans goed geïnformeerde 9to5Mac komen er in de tweede helft van 2022 vier nieuwe modellen op de markt. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen ze qua chips van elkaar verschillen en krijgen de iPhone 14 Pro-modellen een langer scherm vanwege het nieuwe ontwerp.

iPhone 14 en iPhone 14 Pro

In 2022 neemt Apple weer afscheid van de iPhone Mini. De line-up zal bestaan uit de iPhone 14 (D27) met een 6,1-inch scherm en de iPhone 14 Max (D28) krijgt een 6,7-inch scherm. Beide modellen krijgen dezelfde resolutie als de iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max. Daarnaast worden de iPhone 14 Pro (D73) en iPhone 14 Pro Max (D74) voorzien een langer scherm om plaats te bieden aan de nieuwe pilvormige opening aan de bovenzijde, dat de huidige notch zal vervangen.

Onder de motorkap van de reguliere iPhone 14-modellen zal een chip zijn te vinden die gebaseerd is op de huidige A15-soc. Deze chip is beschikbaar in twee versies, waarvan er een een extra gpu-cpu en 6GB aan werkgeheugen heeft. Het ligt voor de hand dat Apple deze krachtigere variant gaat inzetten, omdat meerdere bronnen hebben gesuggereerd dat de vier nieuwe iPhones allemaal beschikken over 6GB RAM. Het bedrijf zou de chip zelfs kunnen herintroduceren als de A15X.

Kort voor de introductie van de iPhone 13-serie gingen er geruchten dat Apple zou overwegen om satellietcommunicatiefuncties beschikbaar te maken op de toestellen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn, echter hebben bronnen van de site aangegeven dat Apple nog steeds actief werkt aan satellietcommunicatie op iPhones. Onduidelijk is nog of het project op tijd klaar is voor de iPhone 14-serie, maar er zijn naar verluidt prototypes in omloop die in staat zijn om tekstberichten via de satelliet te versturen. Dat systeem staat intern bekend onder de codenaam Stewie.