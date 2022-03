‘iPhone 14 Pro en Pro Max krijgen als enige Apple A16-soc’

In de tweede helft van 2022 brengt Apple de iPhone 14- en 14 Pro-serie op de markt, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren zou Apple niet langer dezelfde chip voor alle modellen gebruiken. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo krijgen namelijk alleen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max de beschikking over de nieuwe A16-soc.

In een tweet schrijft hij dat de iPhone 14 en iPhone 14 Max zullen worden aangedreven door de A15-soc. Deze chip vinden we momenteel onder de motorkap van de gehele iPhone 13-serie. De vier modellen krijgen waarschijnlijk 6GB aan werkgeheugen met LPDDR5 voor de Pro-serie en LPDDR4 voor de goedkopere modellen.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022